Mundial 2026: Uruguay queda varado en México por un error, previo a su juego ante Arabia Saudita

A pesar de los inconvenientes, la selección charrúa ya viaja rumbo a Miami,

La selección de Uruguay sufrió un inesperado contratiempo logístico a menos de 24 horas de su debut en el Mundial 2026. El vuelo chárter que debía trasladar al equipo desde Playa del Carmen hacia Miami fue retrasado debido a un problema de documentación que impedía el ingreso de la aeronave a Estados Unidos.

El incidente obligó a modificar la agenda oficial de la Celeste y generó incertidumbre sobre los tiempos de llegada del plantel encabezado por Marcelo Bielsa, que este lunes, en punto de las 16:00 horas (tiempo del centro de México), enfrentará a Arabia Saudita en el arranque del Grupo H, que complementan Cabo Verde y España.

Problema administrativo retrasa el traslado

De acuerdo con información difundida por medios uruguayos y confirmada posteriormente por la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), el avión contratado por FIFA no contaba con los permisos actualizados necesarios para operar el vuelo entre México y Estados Unidos.

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La situación obligó a realizar gestiones de última hora entre la AUF y FIFA para regularizar la documentación o, en caso extremo, buscar una alternativa de transporte.

EL AVIÓN DE URUGUAY NO PUDO VIAJAR A EE.UU.@Sebasgiovanelli informó que el chárter de Uruguay no pudo partir de México a Estados Unidos por problemas burocráticos. #ESPNMundial



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Mientras se resolvía el problema, la delegación permaneció en el complejo Fairmont Mayakoba, en Playa del Carmen, donde estableció su campamento base durante los días previos al debut mundialista.

Bielsa modifica su agenda

El retraso también afectó las actividades obligatorias organizadas por FIFA. Las conferencias de prensa programadas para Marcelo Bielsa y el capitán José María Giménez tuvieron que ser aplazadas debido a la demora en el traslado hacia Miami.

Horas después, la AUF informó que el vuelo recibió una nueva hora de salida desde Cancún, lo que permitiría a la selección arribar a territorio estadounidense dentro del margen establecido por el reglamento del torneo.

La mira puesta en Arabia Saudita

Más allá del inconveniente administrativo, Uruguay mantiene intacta su preparación para el estreno mundialista. La selección sudamericana llega al torneo como una de las candidatas a superar la fase de grupos y confía en la experiencia de Bielsa para iniciar con éxito su camino en Estados Unidos.

El debut frente a Arabia Saudita marcará el inicio de una nueva aventura para los uruguayos, que han participado en 14 fases finales de la máxima justa futbolística y es una de las seis selecciones que han logrado dos o más campeonatos del mundo.

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