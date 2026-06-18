¿Quién es Ismaël Koné, el jugador de Canadá que sufrió una factura, de dónde es y dónde juega?

El futbolista de la Selección de Canadá Ismaël Koné sufrió una fuerte fractura mientras jugaba contra Qatar como parte del segundo partido que disputaban en la fase de grupos, en el que se llevaron la victoria con un 6-0.

La lesión de Koné ocurrió cuando este y Mandibo se encontraban peleando por el balón entre el minuto 51 y 54, y esto provocó que el árbitro revisara el VAR para determinar que Assim Mandibo sería explulsado del juego.

El mediocampista de Canadá se fracturó la tibia y el peroné, por lo que la gravedad de esta lesión la coloca como la más impactante que se ha captado hasta el momento durante el Mundial.

Mientras era retirado del campo en una camilla y con la pierna inmovilizada, el centrocampista canadiense realizó un gesto que tranquilizó a los espectadores, pues este se despidió de quienes se encontraban presenciando el partido en vivo.

😣💔 UNA IMAGEN QUE ESTREMECIÓ A TODOS 🥹



Ismaël Koné tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla tras sufrir una grave lesión en su pierna izquierda. Mientras era retirado, recibió una emotiva ovación de los aficionados presentes en el estadio, en una muestra de apoyo y… pic.twitter.com/CYGxBVSraR — Zona Deportiva (@zonadep_tv) June 19, 2026

¿Quién es Ismaël Koné?

Ismaël Koné nació el 16 de junio del 2002 en la ciudad de Abiyán, Costa de Marfil, pero se mudó a Montreal, Canadá con tan solo siete años de edad, para comenzar a jugar futbol con tan solo nueve años.

Ismaël Kenneth Jordan Koné ha logrado brillar desde sus inicios en el futbol, pues luego de unirse con tan solo 16 años al CS Saint-Laurent, en 2019 consiguió la medalla de bronce del campeonato Sub-17 de Canadá.

La lesión de este jueves no es la primera que sufre el jugador de Canadá, pues en 2021 sufrió una lesión en la rodilla luego de haber firmado su contrato definitivo con el Montreal Football Club.

En 2022 Koné marcó el inicio oficial en el ámbito profesional del futbol, y logró anotar uno de los 3 goles que llevaron al Bologna a ganarle al Santos Laguna durante la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Durante su carrera Ismaël Koné ha estado firmado de manera oficial en el Watford Football Club, el el Olympique de Marsella y en el Rennes como un prestamo para una parte de la temporada 2024-2025 de la Ligue 1.

Desde julio del 2025 y hasta la actualidad, Ismaël Koné es titular en la Unione Sportiva Sassuolo Calcio, e donde fue nombrado como mejor jugador del partido que los llevó a tener la victoria en el partido contra Atalanta.

Este no es el primer Mundial de Ismaël Koné, pues en 2022 también formó parte de la Selección Nacional de Canadá, en donde anotó un gol durante el partido amistoso que tuvieron contra Bahréin.

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