¡A la mexicana! Japoneses celebran arriba de una camioneta en Monterrey; no pararás de ver el VIDEO

El festejo ocurrió en calles de Monterrey y llamó la atención por el entusiasmo de los seguidores asiáticos.

La pasión del Mundial 2026 no solo se vive dentro de los estadios. En Monterrey, una escena captada en calles de la ciudad se volvió viral luego de que aficionados japoneses fueran vistos celebrando la victoria de su selección arriba de una camioneta, mientras recorrían la ciudad entre gritos, banderas y un ambiente de fiesta total.

El momento rápidamente llamó la atención en redes sociales por la espontaneidad del festejo y por la manera en que los seguidores asiáticos se integraron al ambiente mundialista que ya se vive en la capital regiomontana, una de las sedes del torneo.

Una postal global en calles de Monterrey

La imagen muestra a un grupo de aficionados japoneses disfrutando del recorrido, en medio del tráfico. Entre sonrisas, cánticos y banderas, el festejo se convirtió en una postal que refleja la dimensión internacional del torneo.

🇯🇵 Los japoneses ya son más mexicanos que nosotros mismos 🇲🇽 pic.twitter.com/GwfIpd4Yg8 — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@MexicoMagico) June 21, 2026

Usuarios en redes destacaron el entusiasmo de los aficionados, así como la convivencia natural que se ha generado entre culturas durante la Copa del Mundo, donde las calles se han transformado en una extensión del ambiente de los estadios.

El Mundial que une culturas

Más allá del resultado deportivo, la escena evidencia uno de los principales efectos del torneo: la conexión entre aficionados de distintas partes del mundo en un mismo espacio urbano.

Monterrey, como una de las sedes del Mundial 2026, se ha convertido en punto de encuentro de miles de seguidores internacionales que han adoptado el ambiente local para celebrar cada partido, generando momentos que rápidamente se vuelven virales.

🇯🇵🔥「日本、よくやった！」(¡Japón, bien hecho!)



La histórica goleada de Japón desató una auténtica fiesta en Monterrey y miles de mexicanos salieron a celebrar junto a la afición nipona afuera del Estadio Monterrey. 🏟️🎉



🎶 La Chona retumbó en Pablo Livas, se escuchó Cielito… pic.twitter.com/ijf72tqVsQ — Territorio Nacional (@Territorio_Hoy) June 21, 2026

El festejo de los aficionados japoneses es una muestra más de cómo el futbol trasciende fronteras y convierte a cada ciudad sede en un escenario de convivencia global.

Los nipones siguen avanzando en el Mundial

Ayer, Japón firmó una de las actuaciones más sólidas del torneo al golear 4-0 a Túnez en Monterrey, en un partido que prácticamente definió su camino hacia la siguiente ronda del Mundial 2026. El conjunto asiático mostró superioridad desde el inicio, abrió el marcador muy temprano y controló el ritmo del encuentro con autoridad, aprovechando los espacios ante un rival que nunca logró reaccionar.

Con este resultado, los “samuráis azules” dieron un golpe importante en el Grupo F y se colocan como uno de los equipos más consistentes del certamen, mientras que Túnez quedó al borde de la eliminación tras otra dura derrota.

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