¿Qué le pasó al bebé de Cody Gakpo? Autor del gol de Países Bajos vs Marruecos

El futbolista neerlandés Cody Gakpo protagonizó un momento conmovedor durante el partido contra Marruecos, pues tras meter un gol a favor de su equipo, miró al cielo y festejó entre lágrimas, al dedicarle la anotación al bebé que perdió en pleno Mundial 2026.

Los compañeros del número 11 abrazaron al lateral ante el difícil momento que atraviesa. Había sido a finales de mayo de este año que había anunciado junto con su pareja, la llegada de un nuevo miembro de su familia.

"Nuestra pequeña familia está creciendo, no podemos esperar a conocerte", había celebrado la esposa de Cody Gakpo, Noa van der Bij, en una tierna publicación junto a su hijo en común donde los tres lucían muy emocionados por la noticia.

¿Qué le pasó al bebé de Cody Gakpo?

Se dio a conocer el pasado sábado que Gakpo y su pareja perdieron un hijo, una noticia que compartieron a través de redes sociales en un mensaje doloroso. “Con el corazón roto, compartimos la noticia devastadora que nuestro bebé murió durante el embarazo”, comenzó.

“Gracias por tu amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Siempre amado, siempre nuestro hijo”, finalizó la pareja jugador del Liverpool, sin mencionar otros detalles sobre la causa de muerte del pequeño. Ante esto, al jugador se le había concedido tiempo para estar con su familia, mientras se seguía desarrollando el Mundial.

¡ESTA NOTICIA NOS ROMPIÓ EL CORAZÓN!



Mientras Cody Gakpo está concentrado con la Selección de Países Bajos en la Copa del Mundo.



Su novia Nos van der Bij compartió la noticia de que lamentablemente falleció su bebé durante la etapa del embarazo. Ambos están destruidos por la… pic.twitter.com/3szZRFt1pV — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 27, 2026

“Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para apoyarle, tanto los jugadores como el cuerpo técnico”, dijo Ronald Koeman, director técnico de ‘La naranja mecánica’. “Por supuesto, los primeros días tuvo libertad para ir a ver a su familia y estar con ellos. Lo ha llevado muy bien; en ningún momento dijo: ‘Quiero volver, quiero estar con mi familia’”.

Por su parte, Virgil van Dijk señaló que siente un gran respeto por Gakpo y su familia. "Lo más importante es preguntarle: ‘¿Qué necesitas?’. Es una noticia terrible y demuestra que el fútbol es secundario. Hay cosas más importantes en la vida. Es muy triste, pero Cody lo está llevando bien", comentó.

¡ESTA IMAGEN NOS ROMPIÓ EL CORAZÓN!



Justo después de la eliminación de Países Bajos de la Copa del Mundo.



Cody Gakpo se quedó completamente solo sentado en la mitad de la cancha. Con su mirada cabizbaja, intentaba asimilar lo que acababa de vivir mientras contenía sus lágrimas.… pic.twitter.com/o51zerzjRX — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 30, 2026

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