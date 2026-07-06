Kylian Mbappé no se calla y responde a la senadora de Paraguay que hizo comentarios racistas

Kylian Mbappé en un partido de la Copa del Mundo 2026

Kylian Mbappé ha demostrado varias veces ser un jugador que no calla ante ciertas situaciones fuera de la cancha y durante la Copa del Mundo 2026 utilizó su plataforma como futbolista para posicionarse en contra de los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

Luego del partido en Norteamérica 2026 en donde Francia eliminó a Paraguay, la senadora Celeste Amarilla calificó como “bruto” a Mbappé y lanzó fuertes ataques racistas para el capitán de Les Blues.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Celeste Amarilla y sus comentarios racistas a Mbappé

El goleador de Francia en la Copa del Mundo 2026 dijo que Celeste Amarilla es una “mujer despreciable” y quien no representa a Paraguay. La senadora sudamericana dijo que Mabappé es un “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del futbol", escribió Celeste Amarilla en X.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

La respuesta de Mbappé a Celeste Amarrilla

Kylian Mbappé respondió con un comunicado en donde se defendió a él, a sus compañeros y a los jugadores paraguayos.

“Señora Celeste Amarilla, es usted una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha derramado sudor, pasión y honor a lo largo de toda la competición”, inicia el mensaje.

“Por su imprudencia y su descarado racismo, el mundo entero ya ha olvidado la trayectoria y el esfuerzo histórico que sus jugadores han realizado durante este Mundial, dejando paso a una mujer incompetente que da la peor imagen posible de su país”, agrega. “Nunca permitiré que personas como ella tengan libertad para difundir su odio y su racismo por todo el mundo”.

⚠️🇵🇾🇫🇷 La Senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, publicó INSULTOS RACISTAS A MBAPPÉ, y Kylian salió a responderle:



🗣️ Amarilla: “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido… pic.twitter.com/ldsCzGeGYa — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

Las palabras de Celeste Amarilla y la respuesta de Kylian Mbappé no han pasado desapercibidas. El posicionamiento de la senadora paraguaya fue rechazada por congresistas de su propio país.

“Como Presidente del Congreso de la Nación, rechazo enérgicamente los mensajes racistas, xenófobos y que incitan a la violencia contra cualquier persona. Estos comentarios no representan los valores genuinos de los paraguayos”, aseguró Basilio Núñez, líder legislativo.

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