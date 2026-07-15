¿Quién es Ismail Elfath, el árbitro del Inglaterra vs Argentina?

Solamente queda un partido en las semifinales del Mundial, por lo que este miércoles a las 13:00 horas se disputará el partido de Argentina contra Inglaterra, y cualquiera de estos dos equipos será el que enfrente a España en la final.

Argentina e Inglaterra han jugado cinco partidos en un Mundial, y pese a que el albiceleste solamente ha logrado ganar en una ocasión, algunas personas aseguran la posible victoria del país sudamericano.

Esto comenzó luego de que se diera a conocer que Ismail Elfath será el árbitro encargado del partido, pues esta será la tercera vez en la que pitará durante un juego de Argentina.

El albiceleste ha estado en la mira de los hinchas y de diversos medios, pues se ha señalado que el resultado está amañado, y este miércoles, medios ingleses han apuntado que Ismail Elfath es el “árbitro favorito” de Lionel Messi.

Además del partido de España contra Suiza, entre acusaciones de favoritismo para el albiceleste el encuentro de Argentina con Inglaterra es uno de los más esperados en este mundial, pues los aficionados de ambos países y del mundo entero se encuentran expectantes del resultado que se obtenga.

¿Quién es Ismail Elfath?

Ismail Elfath es un árbitro que nació el 3 de marzo de 1982 en Casablanca, Marruecos; sin embargo se mudó en 2001 a Estados Unidos y posteriormente obtuvo su ciudadanía; tiene 44 años de edad, mide 1.83 metros y está casado ccon Veronica Elfath.

Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas, y comenzó su carrera en el arbitraje en 2011, debutando en 2012 como árbitro en la Major League Soccer, y para el 2016 ya fue árbitro registrado en la FIFA.

En 2022 Ismail Elfath arbitró durante el Mundial de Catar; además de pitar en el partico de octavos de final Croacia vs. Japón, también fue el cuarto árbitro en la final entre Argentina y Francia que terminó en un 4-2 en la ronda de penales que le dio el gane al albiceleste.

The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026

En ese miso año y en 2020 Elfath fue reconocido como el árbitro del año de la MLS, gracias a su consistencia y desempeño durante los encuentros en los que ha participado, caracterizandose por su tranquilidad y capacidad para dialogar.

El medio Daily Mail precisó que Ismail Elfath ha participado en algunos encuentros de la MSL en la que Lionel Messi ha estado con el Inter de Miami, e incluso apuntaron que “ayudó a su nuevo equipo a ganar la final de la Copa de la Liga contra el Nashville SC”.

الحكم الاميركي المعين لخدنة ميسي ضد انجلترا



هو نفسه يسمى خادم ميسي المطبع في الدوري الاميركي



شاهدوه pic.twitter.com/79whLC8MUv — MKMarka (@mkmarka) July 14, 2026

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