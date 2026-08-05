¿Cómo va la mexicana Romina Hinojosa en el Tour de France 2026, su posición, mejor resultado y cuántas etapas faltan?

Romina Hinojosa está haciendo historia en el Tour de France, siendo la primera mexicana en competir en este evento en la historia. A pesar de las adversidades que ha sufrido su equipo durante el evento, la atleta azteca se ha mantenido firme arriba de la bicicleta para concretar las cinco etapas que se han llevado a cabo en el certamen.

El mejor resultado que ha conseguido Romina Hinojosa en el Tour de France ocurrió en la etapa 3 de la competencia. La mexicana culminó la competencia en el lugar 85 con un tiempo de 4 horas 26 minutos y 18 segundos tras recorrer los 156.5 kilómetros que constaba la prueba.

Romina Hinojosa: “I will keep fighting“ 💪



Mina keeps smiling after completing 5 hard days in Tour de France Femmes 😃 pic.twitter.com/7Wc4NIdTue — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) August 5, 2026

¿Cuántas etapas faltan para que el Tour de France llegue a su fin?

El Tour de France Femenil es diferente al de la rama varonil, ya que no hay descansos, pero la competencia es más corta en cuestión de días y kilómetros, así que las que buscan la victoria tienen que mantenerse en los primeros puestos para coronarse en el Arco del Triunfo.

Aún quedan cuatro etapas en el Tour de France para conocer a la nueva campeona del torneo; de momento, se han llevado a cabo seis episodios del evento internacional en los que Romina Hinojosa tuvo que pelear más de lo habitual tras la salida de varias de sus compañeras en Lotto-Intermarché.

Romina Hinojosa se mantiene en la posición 130 de la clasificación general del Tour de France, pero se ha llevado los reflectores en diferentes momentos de la competencia, como su llegada a la meta junto a Dina Boels agarradas de la mano o la aparición de Isaac del Toro para apoyarla, ya que son pareja.

Romina Hinojosa's father and grandfather travelled from Mexico to support her in Tour de France Femmes 🇲🇽🥰 pic.twitter.com/WpC1ei56OC — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) August 3, 2026

Los mexicanos han estado presentes en Francia para apoyar a Romina Hinojosa

Los mexicanos han estado presentes en Francia para mostrar su apoyo a Romina Hinojosa, quien ha recibido de buena forma las porras por parte del público para siempre tener una sonrisa cuando está arriba de la bicicleta.

Desde que se presentaron los equipos previo al arranque del evento internacional, las banderas de México se hicieron presentes en Francia para que Romina Hinojosa se sintiera arropada por los aficionados que también estuvieron al tanto de Isaac del Toro.

De igual forma, la historia de amor entre Romina Hinojosa e Isaac del Toro ha dado la vuelta al mundo con las imágenes que han dejado, ya que ambos están en Francia, primero para la participación del Torito y ahora para ver a la mexicana en acción.

DCO