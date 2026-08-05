Se confirma la verdad sobre el fichaje caído de Brian Rodríguez con el Cruzeiro y su representante podría ser el culpable

El América casi pierde a Brian Rodríguez, una pieza clave en su esquema, pero tras varias semanas de negociaciones, el Cruzeiro informó que dejarían de intentar el fichaje del mediocampista uruguayo y agradeció al conjunto de Coapa y al jugador, aunque todo indica que el problema fue el representante de Rodríguez.

Con información de León Lecanda, reportero de ESPN, las negociaciones del Cruzeiro con el América estaban llegando a buen puerto; el conjunto brasileño ya había acordado el salario con Brian Rodríguez, pero al final un tema con el representante del uruguayo terminó por no convencer al Cruzeiro para ir por el Rayito. La misma fuente informa que el representante pedía que le depositarán a diferentes cuentas que estaban en paraísos fiscales.

🚨El representante de Brian Rodríguez quería que el @Cruzeiro le depositara su comisión en cuentas ubicadas en “paraísos fiscales” y facturar por diversos conceptos por esa razón se retiraron de la negociación con el @ClubAmerica 🚨🦅👀



Vía: @Leonlec . #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/pSm3WmIsir — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) August 5, 2026

Brian Rodríguez debutó con el América en el Apertura 2026 con gol

El América sigue invicto en la Liga MX y la última victoria de las Águilas fue ante Santos con una anotación de Brian Rodríguez en el segundo tiempo del compromiso en la cancha del Estadio Azteca.

El ariete uruguayo se metió al área del conjunto rival con el balón controlado, se quitó a un rival y disparo a puerta para marcar el segundo gol del conjunto de Coapa en el compromiso ante los de la Laguna.

El Rayito marcó su primer gol en la temporada de la Liga MX y horas después se confirmó que el delantero sudamericano seguiría en el equipo de la capital a pesar de las intenciones del Cruzeiro de ficharlo en este mercado de fichajes.

DCO