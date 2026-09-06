Sebastian Vettel rinde hermoso homenaje a Michael Schumacher en el GP de Italia arriba del Ferrari F2002 (VIDEO)

Antes del arranque del Gran Premio de Italia, los asistentes a la carrera disfrutaron de un hermoso homenaje a Michael Schumacher. Sebastian Vettel volvió a ponerse el nomex en el Autódromo Nacional de Monza para subirse al Ferrari F2002 que se robó las miradas de las gradas.

La razón por la que se rindió un homenaje a Michael Schumacher en el Tempo de la Velocidad fueron por los 20 años de su última victoria con Ferrari en Monza antes de anunciar su retiro de la máxima categoría del automovilismo. Sebastian Vettel utilizaba un nomex que decía “Para mi amigo Michael: todavía hay una carrera por ganar”.

😍 Sebastian Vettel a bordo del F2002 de Michael Schumacher en Monza



🍩 ¡Con donuts incluidos!



🤤 EL SONIDO#F1 #ItalianGP 🇮🇹pic.twitter.com/lpvTg2uQqz — Nachez (@Nachez98) September 6, 2026

Estos son los récords y logros históricos de Michael Schumacher en F1

Michael Schumacher es una de las leyendas del automovilismo y de la máxima categoría de los monoplazas, ya que el alemán no se cansó de ganar títulos en su historia dentro de la Fórmula 1.

Michael Schumacher ganó siete título mundiales de la Fórmula 1, los primeros dos fueron en 1994 y 1995 con la escudería Benetton, mientras que los otros cinco de forma consecutiva llegaron entre el 2000 y el 2004 con Ferrari.

A lo largo de su carrera en la F1 sumó 91 victorias en diferentes Grandes Premios y uno de los más importantes fue en Monza, el país donde nació Ferrari. Además de que tiene 155 podios y 68 pole positions.

Sebastian Vettel joining in the celebrations of Michael Schumacher’s legacy 💨 pic.twitter.com/BcWLR4kB3G — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 6, 2026

Michael Schumacher llegó a Ferrari para salvar al Cavallino Rampante

Michael Schumacher firmó con Ferrari en 1996, ya teniendo dos campeonatos de pilotos en su carrera, razón por la que el Cavallino Rampante se hizo de sus servicios.

El piloto alemán sacó de la crisis a la escudería italiana, pues llevaban años sin poder levantar un título en la máxima categoría del automovilismo, pero Schumacher volvió a poner en lo más alto a Ferrari.

A principios de los años 2000, el equipo italiano comenzó a ser un equipo dominante en el Gran Circo y devolviendo el ADN ganador al Cavallino Rampante.

DCO