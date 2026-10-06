Cristiano Ronaldo destroza a Jorge Jesus con una extensa carta en donde revela su verdad: “no cumplió su palabra”

Como lo prometió, el astro Cristiano Ronaldo dio su versión sobre la polémica que rodeó al abandono de la concentración de la Selección de Portugal y su relación rota con el entrenador Jorge Jesús. El delantero compartió un extenso comunicado en donde asegura que el estratega no cumplió con su palabra.

CR7 se refiere a que Jorge Jesús cambió un plan inicial de trabajo, que contemplaba jugar ante Gales en Lisboa (como sucedió), pero después tendría descanso ante Noruega, propuesto en un plan de trabajo presentado por el estratega. El DT de Portugal lo modificó, le pidió estar listo para jugar 30 minutos ante los Vikingos, pero al final no lo metió.

“Como prometí, decidí relatar, en primera persona y directamente, las circunstancias que rodearon el último campamento de entrenamiento de la Selección Nacional”, inicia el mensaje en redes, en donde CR7 explica cómo empezó la relación con Jorge Jesús, quien pidió hablar con él personalmente para detallar el plan que tenía para integrarlo al equipo.

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El Comandante explicó que después de la contratación de Jorge Jesús como seleccionador de Portugal, recibió un primer contacto para reunirse en persona. El delantero del Al-Nassr programó verlo en un fin de semana de vacaciones.

“Ese día el seleccionador me dijo que contaba conmigo y que mi presencia era fundamental para su proyecto. Me presentó, allí mismo, un plan para mi participación. Me dijo que jugaría el primer partido y el último, y que por razones de gestión física siempre haría tres o cuatro cambios por partido. En ese momento planteó la posibilidad de que no viajara con la selección nacional a Noruega y Dinamarca. Propuso que jugara el primer partido y me quedara en Portugal, para reunirme luego antes del partido en el Dragão”, apuntó el exjugador de la Juventus.

Cristiano Ronaldo rechazó de “inmediato” la propuesta, pues no podía aceptar el estar lejos de su selección. El ariete ex del Real Madrid explicó que declinó la oferta no porque no fuera a jugar, sino que quedarse en Portugal no sería un buen ejemplo. Al final Jorge Jesús aceptó en que CR7 acompañara al equipo.

El relato de El Bicho sigue hasta la víspera del inicio del campamento de Portugal, en donde el seleccionador luso, por su propia iniciativa, visitó la casa del futbolista en Lisboa para otra conversación, en donde se mantuvieron los acuerdos alcanzados en agosto.

“Jugué el partido en Alvalade y, aunque fui sustituido, no hice de ello un problema. Le puse la brazalete a Bruno Fernandes yo mismo, lejos de imaginar que podría estar dando mis últimos pasos como jugador y capitán de la Selección Nacional. Lo que me importaba ese día era nuestra victoria. Ganar siempre es bueno; en Portugal y por mi país, aún mejor”, sigue.

El día del partido ante Noruega, durante la hora de la comida, Jorge Jesús volvió a platicar con Cristiano Ronaldo, quien quedó sorprendido al escuchar que le pidieron jugar 30 minutos, pues en ese momento el delantero estaba concentrado en su recuperación física pensando que no jugaría ese día.

El Comandante no se negó. Dijo que sí a la solicitud de su entrenador aunque fue algo “ajeno a mi plan de recuperación física y entrenamiento, porque solo iba a jugar el día 4 en el Dragão”. Sin embargo, al final Ronaldo se quedó sin tener actividad.

“El resto todo el mundo lo sabe. Calenté desde el medio tiempo, vi pasar los minutos, y no me llamaron. El seleccionador había roto su palabra conmigo”, indicó.

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