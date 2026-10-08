¿Dónde será el nuevo estadio del Atlas y cuánto costará? FOTOS

Grupo PRODI confirmó que el Atlas FC tendrá un nuevo recinto para La Fiel, pues serán los encargados de desarrollar este proyecto para que el equipo cuente con un espacio dedicado a su crecimiento.

La afición del Atlas FC ahora tendrá un lugar nuevo para poder continuar con su legado tapatío que inició desde hace más de un siglo, lo que representa una oportunidad para continuar creciendo y evolucionando.

El orgullo Rojinegro sigue a los hinchas a todos lados, pero ahora podrán reunirse en un espacio único para continuar apoyando a su equipo cuando este juegue como local en Guadalajara, Jalisco.

¿Dónde será el nuevo estadio del Atlas?

El Atlas dejará atrás el Estadio Jalisco para mudarse al nuevo recinto que se ubicará en la zona de Belenes en Zapopan, Jalisco, y contará con una siperficie total de 147 mil metros cuadrados, con una capacidad para 40 mil asistentes.

La ubicación exacta del nuevo estadio del Atlas será el corazón de la Ciudad UdeG, ubicado al sur de Av. Periférico Pte. Manuel Gómez Morín, al oriente de Av. Enrique Díaz de León y al norte de Av. Obreros de Cananea.

Imágenes del nuevo estadio Atlas ı Foto: Página oficial del nuevo estadio Atlas

Por tanto, este espacio se encontrará cerca de:

La Biblioteca Juan José Arreola de la UDG

El Conjunto Santander de Artes Escénicas

El Auditorio Telmex

La Universidad de Guadalajara

El estadio de béisbol de la ciudad

Con la finalidad de promover el uso del transporte público y la bicicleta, el nuevo estadio del Atlas contará con conectividad con:

Las estaciones Constitución y Centro Cultural Universitario de Mi Macro Periférico

Estación Mercado del Mar de la Línea 3 de Mi Tren

Circuito UdeG de la Red de Mi Ruta

Imágenes del nuevo estadio Atlas ı Foto: Página oficial del nuevo estadio Atlas

El despacho encargado para la construcción de este estadio fue Populous, la firma global que cuenta con más de 40 años de experiencia y especialización en arquitectura deportiva y de entretenimiento.

Como idea central se tomó en cuenta la experiencia de la afición al asistir a los partidos, por lo que ese estadio contará con “un campo de dimensiones FIFA oficial, rodeado por un bowl de gradas pensado para mantener al público cerca del juego y hacer que su energía se sienta en cada rincón”.

Imágenes del nuevo estadio Atlas ı Foto: Página oficial del nuevo estadio Atlas

Además, se pretende que su diseño no solamente funcione dentro del estadio, sino que también se tomó en cuenta la llegada de la afición al recinto, por lo que todo el exterior está pensado para brindar una gran expetiencia a quienes asistan a este lugar.

La construcción de este estadio tendrá un costo estimado 5 mil millones de pesos, y con la finalidad de que este se encuentre en funcionamiento durante todo el año para funcionar como “un activo permanente para la ciudad y para el club”, este contará con un espacio multipropósito con piso plano y una grada móvil.

Imágenes del nuevo estadio Atlas ı Foto: Página oficial del nuevo estadio Atlas

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