¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los juegos de la Jornada 13 del Apertura 2026 este miércoles 21 de octubre?

La Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX sigue con su actividad de media semana este miércoles 21 de octubre con cinco duelos restantes, en donde el compromiso más atractivo es el Santos vs Pumas en la Comarca Lagunera.

Para cerrar la fecha, en el TSM los Guerreros reciben al Club Universidad. Ambas escuadras llegan de victorias, pero con presentes completamente diferentes, pues los locales llegan con cinco victorias al hilo.

Santos vive un renacer en el futbol mexicano. Hilan cinco victorias al hilo y ante Pumas buscan la sexta, para meterse de lleno en la Liguilla. Del otro lado, los felinos tienen solamente un triunfo en sus más reciente cinco cotejos y no han encontrado la regularidad necesaria para meterse en la lucha por puestos en la fiesta grande del futbol mexicano.

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Otro duelo atractivo es el Atlas vs América. Las Águilas llegan como el mejor equipo del semestre, mientras que los Zorros sorprenden como la tercera escuadra mejor colocada del campeonato al mando del letal exdelantero argentino Hernán Crespo.

¿Dónde ver los partidos de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX?

Puebla vs Monterrey-19:00 horas-ESPN y Disney Plus

Atlas vs América-19:00 horas-Canal 5, TUDN y Vix Plus

Toluca vs Tijuana-19:00 horas-Azteca 7, FOX y FOX ONE

Pachuca vs Cruz Azul-21:10 horas-FOX ONE

Santos vs Pumas-21:10 horas-Canal 5, TUDN, ESPN y Disney Plus

Pumas, cerca de recuperar a una pieza clave

En una noche lluviosa en la capital del país, logramos llevarnos los 3 puntos del Coloso de Santa Úrsula. Un doblete de nuestro delantero, Juninho Vieira marcó el rumbo del encuentro. ⚽️💪🏻



👨‍🎨 🎨 Este es el color @Suzuki_Mex 🚘 del partido de la Jornada 12 ante el Atlante.… pic.twitter.com/es2irsssW7 — PUMAS (@PumasMX) October 20, 2026

De cara al duelo ante Santos en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, los Pumas recibieron una buena noticia, pues se reporta que el regreso de José Juan Macías a la actividad está muy cerca y sería este mismo semestre.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Domínguez, de FOX, el ariete se encuentra en la etapa final de su proceso de recuperación con un 60% de sus entrenamientos completados. Pero su vuelta no sería de inmediato y ante los Guerreros no estaría disponible.

La fecha tentativa para ver a JJ en acción es el 30 de octubre, cuando Pumas se enfrente a Puebla en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026. Esto quiere decir que Macías podría ver acción en las últimas tres paradas del calendario regular; ante La Franja, América y Monterrey.

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