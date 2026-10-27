Kylian Mbappé es censurado en China, mete en problemas a LaLiga y se disculpa tras suspensión de partidos

El astro del futbol Kylian Mbappé se disculpó por unos comentarios en los que aparentemente se refirió a Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista, como un dictador, después de enfrentar una ola de críticas, perder acuerdos de marca con al menos tres empresas chinas distintas e involucrar a LaLiga en el escándalo.

China Media Group también informó que ha suspendido las transmisiones de partidos de LaLiga, y de otros encuentros en los que participa Mbappé, y que retiró anuncios en los que aparece. El conglomerado mediático exigió una disculpa al jugador y a su club, el Real Madrid.

“Mi comentario fue desacertado, y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en comunidades chinas de todo el mundo. A todos los que mis palabras han molestado, les pido disculpas. Esa no era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente”, indicó Mbappé en un comunicado.

El rostro de Mbappé aparece en anuncios por toda China, desde estaciones de metro hasta el interior de ascensores. El fabricante de bebidas Dongpeng, el gigante lácteo Mengniu y el productor de queso Milkground anunciaron el martes, en comunicados con redacción similar, que ponían fin a sus acuerdos con la estrella del Real Madrid. Cada uno indicó que se opone a “cualquier palabra y acción que hiera el sentimiento nacional”.

Las empresas no especificaron qué motivó sus decisiones, pero difundieron sus comunicados después de que circulara en X un clip que parecía mostrar a Mbappé siendo entrevistado antes de participar en el programa francés de entrevistas online “The Bridge”.

🇨🇳 El VÍDEO de MBAPPÉ que ha CAUSADO la POLÉMICA en CHINA:



“El meme mío con el que más me he reído…” pic.twitter.com/7zZMGX4mZV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 27, 2026

En el video, le preguntan a Mbappé cuál es su meme favorito sobre sí mismo, y el delantero galo respondió que era “un video que alguien hizo de un tipo... creo que era un dictador chino”, antes de que el video muestre una imagen alterada que presenta el rostro de Mbappé en el cuerpo con traje azul de Mao Zedong.

LaLiga intentó rápidamente proteger su negocio televisivo en China. Indicó en un comunicado que “lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a La Liga.

También afirmó que creará un “protocolo de sensibilización y comunicación” para sus jugadores y clubes, mientras trabaja con partes interesadas en China para evitar futuros incidentes.

Los hinchas del futbol en internet llaman en broma dictador a Mbappé, de quien se dice que eclipsa a muchos de sus compañeros e incluso a los equipos en los que juega, y los memes que lo muestran como Mao u otros líderes autocráticos circulan ampliamente.

Mao Zedong fue un revolucionario que lideró el Partido Comunista durante sus cruciales primeros años, ganó una guerra civil contra el Partido Nacionalista gobernante en China y luego fundó la actual República Popular China.

😳🇨🇳🇪🇸 Ojo al lío que se armó hoy con el GOBIERNO CHINO y LA LIGA DE ESPAÑA por el famoso ‘meme’ de Kylian Mbappé en modo dictador:



⚠️ En una entrevista, Kylian habló sobre los montajes que le hacen y que más lo hacen reír, destacando el del rostro del histórico líder Mao… pic.twitter.com/ZxDfqY3at3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 27, 2026

Mao es venerado por muchos incluso hoy. Sin embargo, deja un legado complejo de gobierno autoritario, tras haber encabezado campañas como el Gran Salto Adelante, un proyecto de industrialización que derivó en una hambruna que, según estimaciones, mató a 30 millones de personas.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, respondió a una pregunta sobre la controversia diciendo que “las palabras y acciones que hieren los sentimientos del pueblo chino naturalmente se encontrarán con la oposición conjunta de todos los sectores de la sociedad china”.

La plataforma de redes sociales RedNote se sumó a las críticas y señaló en un comunicado aparte que la empresa tenía una alianza de contenidos con Mbappé que terminó el 31 de diciembre de 2024, y que “retirará los materiales promocionales relacionados”. Asimismo, expresó su oposición a “cualquier conducta que hiera el sentimiento nacional”.

La cuenta de Mbappé en RedNote fue bloqueada para aceptar nuevos seguidores el martes.

Mbappé ha participado en campañas publicitarias en China para productos que van desde bebidas con electrolitos hasta leche y queso. En un comercial de Dongpeng, Mbappé pronuncia un eslogan en chino; en un anuncio de Mengniu, aparece junto a la estrella argentina del fUtbol Lionel Messi.

En las redes sociales chinas ya había varios comentarios que criticaban a Mbappé.

Las etiquetas “Dongpeng pone fin a su alianza con Mbappé” y “Varias marcas ponen fin a sus alianzas con Mbappé” encabezaron la lista de tendencias de Weibo. También fue tendencia “Aficionados al fUtbol boicotean a Mbappé”, con algunos usuarios expresando enojo por sus comentarios o diciéndole que no vaya a China.

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