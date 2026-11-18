La Selección Mexicana antes del juego ante Jamaica en la Liga de Naciones de Concacaf

El inicio de Rafael Márquez al mando de la Selección Mexicana está lejos de ser lo esperado, pues tras seis juegos tan solo tiene una victoria y recibió un duro golpe, pues sus malos resultados, incluyendo una derrota ante Jamaica, dejó al Tricolor fuera del Top 10 del ranking de la FIFA, desplazado al lugar 13.

México avanzó a semifinales (Final Four) de la Liga de Naciones de la Concacaf luego de empatar en el global 3-3 y tener ventaja en gol de visitante, pero la derrota (3-2) en el duelo ida los dejó fuera de la parte alta del listado de las mejores selecciones del mundo.

Luego de un sorpresivo Mundial 2026, en donde se terminó la fase de grupos de manera invicta, tuvo una gran exhibición ante Ecuador y una derrota digna ante Inglaterra, el cuadro Tricolor terminó en el Top 10, pero ahora fue desbancado por Colombia.

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El Top 10 de selecciones de FIFA

España Argentina Francia Inglaterra Marruecos Portugal Brasil Bélgica Países Bajos Colombia Alemania Suiza México

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España comanda ranking pese a perder con Inglaterra

La victoria de Inglaterra sobre España, campeona mundial y europea, esta semana no alteró las posiciones de las selecciones en el último ranking masculino de la FIFA publicado el miércoles.

España (2.004 puntos) conserva el primer puesto pese a que vio rota una racha de 43 partidos invicta, con una clara ventaja sobre Argentina (1.966), segunda y subcampeona de la última Copa del Mundo.

Francia (1.950) sigue tercera y le sigue de cerca Inglaterra (1.938), que se mantiene cuarta pese al 3-2 en Madrid. Esos equipos fueron los cuatro semifinalistas del Mundial.

Las victorias consecutivas de Marruecos sobre Nigeria para clasificarse a la Copa Africana de Naciones de 2027 elevaron al coanfitrión del Mundial de 2030 dos puestos, hasta el quinto lugar, su mejor posición en los 34 años de historia del ranking.

Portugal y Brasil retrocedieron un puesto cada uno, 6 y 7, respectivamente. Portugal y España también serán coanfitriones del próximo Mundial junto con Marruecos. Argentina tiene previsto albergar un partido, al igual que Paraguay y Uruguay, anfitrión del primer Mundial de 1930, para conmemorar el centenario en Sudamérica.

Bélgica y los Países Bajos se mantuvieron en los lugares 8 y 9, respectivamente. Colombia subió un puesto y entró al Top 10, desplazando a México, que bajó tres posiciones hasta el 13.

Estados Unidos se mantuvo en el puesto 16 con victorias consecutivas sobre Haití en los últimos partidos con el técnico Mauricio Pochettino antes de que se incorpore al Manchester United. Estados Unidos y México se enfrentarán en una semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf el 25 de marzo en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles. Japón es el mejor equipo asiático en el puesto 17.

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