AMÉRICA: Bruno Valdez afirma que las Águilas son favoritas en Concachampions

Este miércoles, el América debuta en la Concachampions enfrentando al Olimpia de Honduras en la ida de octavos de final del torneo en el que las Águilas se han coronado en siete ocasiones, algo que ningún otro club ha logrado.

Por ello, el paraguayo Bruno Valdez, defensa del América, sentenció que tanto él como sus compañeros se asumen como los principales favoritos para conquistar el certamen de la región, lo que otorga el pase al próximo Mundial de Clubes.

"Somos el equipo que tiene más títulos en este torneo y obviamente nos sentimos favoritos, pero eso hay que demostrarlo en la cancha", comentó el zaguero guaraní del América en conferencia de prensa.

te puede interesar AMÉRICA: Federico Viñas no está feliz en las Águilas y manda duro mensaje en redes

En alusión a la carga de compromisos que se le vienen en estas semanas al América por sus duelos en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX y en el certamen de la Concacaf, Valdez subrayó que a él le gustaría tener actividad en cada uno de esos cotejos.

"Si me preguntas a mi, la verdad es que me gustaría poder jugar cada tres días y poder jugar todos, pero esa ya será decisión del Míster saber que cuadro utiliza", admitió Valdez, quien no tiene actividad con el primer equipo del América desde el pasado 22 de agosto, cuando se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en un duelo ante el Monterrey.

Publicación de Resaca Americanista Foto: Twitter de Resaca Americanista @ResacaAmerica

Santiago Solari toma en serio la Concachampions

Santiago Solari, director técnico del América, afirmó que el objetivo del club es ganar la Concachampions y aseguró que ningún rival será sencillo.

"Venimos acá e iniciaremos esta competencia para honrarla, ese es nuestro objetivo. Nosotros salimos a competir para ganar cada partido porque ese es nuestro objetivo, queremos llegar lo más lejos posible y me encantaría ganarla", dijo Solari en conferencia de prensa.

EVG