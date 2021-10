América y Chivas se pelean un delantero de la Liga MX para fichar en el invierno

América y Chivas se pelean a uno de los jóvenes delanteros con mayor proyección en la Liga MX y su deseo es tenerlo para el próximo mercado de fichajes.

Eduardo "Mudo" Aguirre, atacante de Santos Laguna, es el deseo de América y Chivas, pues a pesar de que las Águilas por el momento cuentan con Henry Martín, Federico Viñas y Roger Martínez, Santiago Solari sabe que necesita reforzar el ataque.

Chivas está más necesitado que el América de conseguir un matón dentro del área, pues hasta el momento no encuentra a ese delantero que aproveche todas las llegadas que general Alexis Vega y Uriel Antuna.

El papá del "Mudo" habló y aseguró que le da emoción que equipos como América y Chivas volteen a ver a su hijo, ya que eso le dará proyección para ir al extranjero, sin demeritar lo hecho por Santos.

"Toda mi vida, desde niño, he visto el futbol, pero sé que esos equipos proyectan más a nivel nacional. Me emociona que lo estén viendo América o Chivas, es sorprendente. No menosprecio a mi equipazo de Santos Laguna, porque ellos han dado pasos de gigante y le han dado mucho a Lalo", dijo en entrevista con ESPN Digital.

Macías podría regresar a Chivas en enero de 2022

Chivas estaría muy cerca de tener su primer fichaje bomba del mercado para la siguiente campaña, pues la nula participación de José Juan Macías con el Getafe haría que regrese al Rebaño.

Macías se fue a España con el Getafe a inicios de la campaña a petición del entrenador Miguel González Michel, pero el timonel ibérico hace uno meses fue destituido y Quique Sánchez Flores tomó su lugar.

Con Michel al frente del equipo, José Juan Macías sí tenía algunos minutos de juego y hasta llegó a ser titular en un par de encuentros, pero con Sánchez Flores no ha podido entrar al terreno de juego y ni considero es para salir a la banca.

