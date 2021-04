AMÉRICA: Henry Martín le manda un polémico y doloroso mensaje a las Chivas

El mes pasado, el delantero Henry Martín fue el gran protagonista del clásico nacional en el que América derrotó 3-0 a Chivas en la Fecha 11 del Guard1anes 2021 de la Liga MX con dos goles suyos.

Previo al partido, que se llevó a cabo en el Estadio Akron, Antonio Briseño, defensa de Chivas, "calentó" el juego al asegurar que el América carecía de identidad, lo que molestó a Martín y algunos de sus compañeros.

Por ello, el ariete de las Águilas recordó dos de los festejos icónicos de Cuauhtémoc Blanco, ídolo del conjunto de Coapa, al momento de festejar sus dianas ante el Guadalajara.

"Se hablaba mucho esa semana de que América no tenía identidad y más cosas, y la verdad nosotros no salimos a declarar nada comprometedor, ni nada que hiciera problema nacional. Entonces yo estaba pensando con Óscar Jiménez y unos amigos en la casa ‘¿qué podemos hacer que les arda y les duela?’, algo que sirva mucho para el americanismo, y no había más que el Cuauh", reveló el goleador del América en el actual torneo (lleva seis tantos) en entrevista con el youtuber ‘El Escorpión Dorado’.

El autor del otro gol del América en la victoria sobre el Rebaño Sagrado fue Sebastián Córdova, quien puso el 3-0 definitivo en el que fue el primer clásico del argentino Santiago Solari como director técnico de la escuadra capitalina.

Recuerda atípico penalti contra el Atlas

Por otra parte, el ariete yucateco habló acerca del atípico cobro de penalti a dos toques de Sebastián Córdova y él en el duelo frente al Atlas, que se efectuó en el Estadio Jalisco el pasado 20 de febrero, indicando que, a pesar de que les salió perfecto, no lo planearon del todo bien.

No avisamos a nadie, lo peor fue que ni siquiera avisamos a los compañeros. Si te das cuenta en las tomas, cuando marcan el penal, Sebas se me acerca, como que me dice algo y se tapa la boca y yo también, ahí estábamos definiendo hacia a qué lado la iba a pisar Henry Martín/Delantero del América

Sin embargo, ese cobro de penalti finalmente quedó como algo anecdótico, pues si bien el América se impuso 2-0 a los rojinegros, se le quitaron los tres puntos obtenidos y perdió 3-0 en la mesa por alineación indebida del uruguayo Federico Viñas.

