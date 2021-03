CHIVAS: "Pollo" Briseño le manda un contundente y duro mensaje al América

Chivas y América se enfrenta este fin de semana en el Clásico Nacional y los ánimos se comienzan a calentar en cada concentración, pues en Verde Valle, Toño Briseño, defensor del Rebaño, le mandó un contundente mensaje a las Águilas.

En conferencia de prensa de Chivas, Toño Briseño resaltó que “América no espanta a nadie. Para empezar, yo no le tengo miedo a nada, a lo único que le puedo tener respeto es a la muerte. Pero de ahí en más, tenerle miedo a algo se me hace... ni al América ni a cualquier equipo que me digas. Al final son partidos de futbol, se juegan y se enfrentan”, afirmó.

El zaguero de las Chivas ha vivido momentos amargos en el Clásico Nacional ante el América y también ha disfrutado de las miles del éxito, como le tocó en el torneo pasado cuando los rojiblancos eliminaron a las Águilas en los cuartos de final del Guard1anes 2021.

No salvamos el torneo, pero yo ganándole al América, cumplo uno de los objetivos que tenemos como institución, que es ganarle al odiado rival, sacar tres puntos y con esos tres puntos te apuesto que gano mucho más: gano confianza, le quitó tres puntos a uno de los rivales que no quiero que gane nunca y eso genera que esté más apretada la tabla "Pollo" Briseño / Jugador de Chivas

El torneo pasado en fase regular, Chivas perdió ante el América por la mínima diferencia y se vivió una de las polémicas más importantes, pues algunos futbolistas intercambiaron camisetas y eso fue duramente criticado.

"Sí dejó una lección que no se tiene que volver a repetir: con el América no se cambian camisetas. Al final, sí son tus amigos, pero en ese momento es tu rival y lo respetas mucho, pero también cualquiera que sea el resultado se tiene que respetar mucho, a la afición porque ellos sí lo viven con una pasión extra y nosotros somos el reflejo de esa pasión", concluyó.

​Participación del "Pollo" Briseño con Chivas

Antonio "Pollo" Briseño llegó a las Chivas para el Apertura 2019 y poco a poco se ha ganado la titularidad con el Rebaño, pero a lo largo de dichos torneos ha vivido algunos altibajos.

Actualmente suma 645 minutos, producto de ocho partidos y seis como titular, con la mala suerte de marcar un autogol, pero al parecer ya es de la confianza de Víctor Manuel Vucetich y es domingo ante el América saltará en el 11 inicial.