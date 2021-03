CHIVAS: Ricardo Peláez va por dos cracks del América en el siguiente mercado

Ricardo Peláez desea que Chivas regrese al nivel que tiene acostumbrado a su afición, pues atrás quedaron los años en los que el Rebaño daba miedo, pero para eso necesita tener a los mejores jugadores mexicanos en su plantel.

Sin dudarlo, Ricardo Peláez sabe qué jugadores del América quisiera en las filas del Rebaño y en entrevista con Marca Claro reveló que los dos futbolistas que más le gustan son Sebastián Córdova y Henry Martín.

América tiene muy buenos jugadores. Conozco a (Sebastián) Córdova porque me tocó trabajar en fuerzas básicas y me tocó ver su desarrollo hasta que sale a Necaxa. A Henry Martín me tocó seguirlo en sus primeras etapas en Mérida y en Tijuana y preguntamos por él estando en América. Esos dos me llaman mucho la atención, como mexicanos, son jugadores de muy buen nivel, si tuviera qué escoger sería uno de esos dos