AMÉRICA: Henry Martín responde al interés de Ricardo Peláez por llevarlo a Chivas

Luego de que Ricardo Peláez, presidente deportivo de Chivas, señaló que le gustaría tener en el equipo rojiblanco a Henry Martín y Sebastián Córdova, el delantero del América le respondió de manera contundente al directivo.

Martín, quien forma parte del América desde el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, descartó que quiera irse de las Águilas y consideró equivocadas las declaraciones de Peláez.

"Creo que no debió decir eso, estuvo mal porque está dejando en entredicho que los jugadores que tiene tal vez no le han llenado. Uno agradece que se fijen, más el archirrival, pero no, yo estoy muy contento y feliz aquí, y no pienso hacer ningún cambio, quiero darle muchas alegrías al equipo", comentó Martín, quien en el actual Torneo Guard1anes 2021 suma cuatro anotaciones.

En cuanto al clásico nacional entre Chivas y América del próximo domingo, el goleador yucateco también indicó que el hecho de que el Guadalajara no llegue en su mejor momento no significa que el encuentro vaya a ser sencillo para los dirigidos por Santiago Solari.

"No vienen muy bien, es una situación que vienen arrastrando desde hace varios torneos por alguna situación que no sabemos porque tienen jugadores importantes, pero en un clásico todo cambia, no hay que menospreciar a nadie", subrayó el delantero del América.

Henry descarta que el clásico determine rumbo del América

Cuestionado acerca de si el clásico nacional ante Chivas sea el partido ideal para definir sobre qué rumbo va el América bajo la dirección técnica de Solari, el exfutbolista de Tijuana no considera que así sea.

"No creo que así sea, estamos en segundo lugar, jugando bonito o feo estamos dando resultados, no dependemos de lo que los demás digan, trabajamos para nosotros. Es un partido muy importante para seguir demostrando que América merece seguir en la parte de arriba", resaltó el ariete del cuadro capitalino.

