AMÉRICA: Jonathan dos Santos ya definió su futuro con las Águilas

Luego de que circulara un video en el que Jonathan dos Santos le pide al portero del América, Guillermo Ochoa, que lo lleve con él a las Águilas, el jugador del Galaxy definió su futuro con el club mexicano.

El mediocampista del Tri aclaró lo dicho en el video con un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que aseguró que sus opciones para ir al Club América son nulas, por ahora.

FOTO: Captura de pantalla

El futbolista fue contundente y aseveró que, a pesar de que queda muy poco para que acabe la temporada, no ha conversado formalmente con ningún club.

te puede interesar CHIVAS: Víctor Manuel Vucetich asegura que el América es el mejor equipo

Jonathan dos Santos espera renovar con el Galaxy

En el mismo mensaje, el jugador confesó que se encuentra a la espera de que el LA Galaxy le haga una oferta para renovar su contrato y así permanecer más tiempo con el cuadro de la MLS y añadió que lo dicho con Ochoa fue broma.

"Sigo a la espera de que el LA Galaxy me haga una oferta. Está claro que si no se da tendré que irme por muy doloroso que sea. PD: No se tomen todos los comentarios tan seriamente, Memito y yo sólo estábamos bromeando", finalizó dos Santos.

aar