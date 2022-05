Saúl "Canelo" Álvarez es el mejor peleador de box libra por libra de la actualidad, su ascenso hacia la cima del deporte está cimentado en trabajo duro y mucho aprendizaje. Un excampeón del mundo cree que el púgil mexicano se convirtió en una bestia tras la derrota ante Floyd Mayweather Jr. en 2013.

Ricky Hatton, exmonarca de peso wélter, mencionó que Mayweather Jr. es el culpable del gran nivel que tiene el mexicano, pues dijo en Talksport: “Creo que ese día 'Canelo' ni siquiera ganó un asalto ¿verdad? Creo que Mayweather creó a un monstruo en muchos sentidos”.

El exboxeador inglés agregó que la carrera de Álvarez Barragán es una ejemplo para las nuevas generaciones, pues en la derrota se puede encontrar la motivación para ser el mejor.

“Es un ejemplo para muchos jóvenes de que, si te golpean, no significa que tu carrera haya terminado. Esa derrota puede hacer o deshacer a alguien, y eso hizo 'Canelo'”, dijo.

La pelea entre el "Canelo" y el "Money" terminó con victoria para el estadounidense por Decisión Mayoritaria, con las tarjetas de los jueces de la siguiente manera: Dave Moretti 112-116, CJ Ross 114-114, Kenny Bayless y Craig Metcalfe 111-117.

Por último, Ricky Hatton aseguró que el mexicano ganará en su pelea ante el campeón semipesado Dmitry Bivol: “Es tan intocable defensivamente. Creo que puede ir al peso semipesado y ganar títulos mundiales allí, realmente lo creo”.

Box | "Canelo" asegura; "nadie puede vencerme"

Saúl "Canelo" Álvarez es el campeón indiscutido de las 168 libras y falta muy poco para verlo de regreso en los ensogados, en busca de conquistar un cinturón en otra categoría de peso, por lo que puso en aviso al mundo del box al indicar que no hay nadie en su nivel.

El púgil mexicano comentó: "Esto es boxeo, pero nadie puede vencerme en este momento, me siento en mi mejor momento. Y sin faltarle el respeto a otros peleadores. Hay algunos grandes boxeadores. Pero me siento en mi mejor momento. Me siento fuerte, me siento en mi mejor forma".

Las palabras del tapatío fueron recogidas por Boxing Scene y además añadió que siempre busca reinventarse junto con Eddy Reynoso, su entrenador desde hace ya varios años.

"No vengo al gimnasio como: 'Oh, tengo que entrenar porque tengo una gran pelea'. Esto es parte de mi vida. Este tipo de peleas, este tipo de desafíos, me motivan. Este tipo de peleas, peleas grandes como esta, me hacen sentir motivado", indicó.

