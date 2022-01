BOX: El "Travieso" Arce recuerda cuando le 'robó' 10 mil dólares a su representante

Jorge "Travieso" Arce, exboxeador mexicano, recordó la ocasión en la que le 'robó' 10 mil dólares a su antiguo representante Fernando Beltrán; lo reveló en el podcast "Un Round Más".

En el programa de los también expúgiles, Erick Morales y Marco Barrera, el pentacampeón rememoró que cuando se convirtió en monarca mundial fue invitado a una cena en Las Vegas y su exrepresentante le pidió a Guillermo Brito que llevara 10 mil dólares a la Convención del CMB.

"Brito se confundió, cuando me dio el dinero me dijo: 'Oye Dientón, me dijo Beltrán que te diera 10 mil dólares, que te compres un traje y lo que te sobre se lo des a él'. Pero no sobró nada", confesó el "Travieso" entre risas.

Jorge Arce contó que lo discriminaron en Las Vegas

Ya con el dinero, Jorge "Travieso" Arce fue a comprar el traje en una tienda de Las Vegas y aseguró que fue discriminado en una lujosa tienda del Caesars Palace.

"Entré a una tienda y dije: 'vístame', en una tienda muy cara, muy buena, de marca... El vato me vio muy j**** y me dijo: 'oye, pero esta tienda es cara ¿tú traes dinero? ¿traes plata? Porque esta tienda es muy cara'. P*** g***, no sabe quién soy, me acabo de coronar campeón mundial. Saqué los 10 mil dólares, puros billetes de a 100 y le dije: '¿me alcanza?'", afirmó.

aar