'Canelo' Álvarez: Conor McGregor destroza al tapatío con un cruel e inesperado mensaje

Los dimes y diretes entre Saúl Álvarez y Conor McGregor no terminan y el exastro de la UFC volvió a darle con todo al 'Canelo', quien el pasado 6 de mayo disputó su primera pelea de box en el año.

Luego de que Álvarez Barragán aseguró que derrotaría al irlandés con una mano, el expeleador de artes marciales mixtas fue contundente al responderle al jalisciense que incluso lo derrotaría sin necesidad de usar las manos.

"Canelo, pequeña salchicha de jengibre. Te vencería SIN MANOS, no lo olvides”, escribió Conor McGregor en su cuenta de Twitter.

Conor McGregor fires back after Canelo Alvarez said he’d beat him with one hand… pic.twitter.com/KM6zPaTewj — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 25, 2023

"No he visto, no tengo redes sociales en mi teléfono, no he visto qué es lo que dice. Con una mano lo vencería, no importa lo que diga", había sido la respuesta del 'Canelo' Álvarez cuando se le cuestionó acerca de un posible combate contra el multicampeón de la UFC.

La polémica entre el tapatío y el irlandés comenzó después de que la exestrella de artes marciales mixtas aseveró que derrotaría en una pelea de box al tricolor sin mayores contratiempos.

'Canelo' Álvarez es inmortalizado con estatua de cera

El boxeador tapatío Saúl "Canelo" Álvarez, campeón del mundo indiscutido de peso supermediano, fue inmortalizado en el Museo de Cera de la Ciudad de México con una estatua idéntica a él.

"Para mí esto es un orgullo, jamás imaginé tanto", mencionó el púgil tricolor luego de la revelación de su estatua de cera. Álvarez Barragán agradeció a su familia, amigos y a su entrenador, Eddy Reynoso, por el reconocimiento.

El Museo de Cera es un lugar en donde están figuras de las más grandes y destacadas personalidades del mundo del espectáculo, entretenimiento, cultura y del deporte, siendo el "Canelo" Álvarez el último de los atletas en ser incluido en la exposición.

EVG