"Chicharito" Hernández da pistas respecto a su futuro con la Selección Mexicana

En el transcurso de 2020 y en lo que va de este año, el argentino Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana, no tomó en cuenta a Javier "Chicharito" Hernández, delantero del Galaxy de Los Ángeles.

Pese a ello, el "Chicharito" Hernández aseguró que si no ha sido convocado al Tricolor se debe únicamente a decisión del "Tata" Martino al descartar que él haya decidido retirarse o hacerse a un lado del combinado nacional.

"Yo no me he retirado de la Selección. El día que no quiera ir, me voy a retirar", resaltó el "Chicharito" en entrevista con TUDN.

Además, el "Chicharito", quien debutó con Chivas en 2006, reconoció que 2020 fue un muy mal año para él, aunque dejó entrever que otros jugadores también tuvieron un flojo desempeño y sin embargo Martino los convocó a la Selección Mexicana.

"Ha habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado, yo tuve una temporada muy mala y no me aguantaron y no lo digo por el entrenador (Martino) en sí, lo digo en general", profundizó Hernández Balcázar.

Por último, el "Chicharito" reconoció que la única manera de volver al Tricolor es teniendo un buen año en su segunda temporada en la MLS con el Galaxy.

"Ojalá que pueda seguir yendo, que pueda seguir marcando goles, pero yo haré lo que está en mis manos, que es dar una muy buena temporada para que eso pueda ayudar y pueda a lo mejor ser contemplado de una manera y si no, ya no está en mis manos", concluyó el "Chicharito".

¿Cuál fue el último juego del "Chicharito" con el Tricolor?

La última vez que Javier "Chicharito" Hernández tuvo actividad con la Selección Mexicana fue el 6 de septiembre de 2019 en el triunfo por 3-0 sobre Estados Unidos en un amistoso celebrado en el MetLife Stadium.

En aquel encuentro, el "Chicharito" anotó uno de los tres tantos contra el conjunto de las barras y las estrellas. Las otras dianas fueron obra de Erick Gutiérrez y Uriel Antuna.

