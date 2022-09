CHIVAS: Alexis Vega revela el motivo por el que publicó su fiesta con Uriel Antuna (VIDEO)

En agosto del 2020 se presentó uno de los más grandes escándalos en el seno de Chivas, luego de que la directiva decidió separar temporalmente a Alexis Vega y Uriel Antuna tras un video que circuló en redes sociales en el que ambos estaban en una fiesta, a pesar de las restricciones por la contingencia sanitaria a causa del COVID-19.

A dos años de distancia de lo ocurrido, Vega reveló el motivo por el cual publicó en una de sus historias de Instagram el video en el que salió acompañado del "Brujo", quien organizó dicha fiesta con motivo de su cumpleaños 23.

"Un tío (de Antuna) llega con el norteño. Le digo al Brujo 'vente, vamos a grabar una storie para close friends'. La primera sí la subí a mejores amigos. Pasan dos canciones, todavía no me terminaba la cuba, seguía con la misma. Le dije 'vente, vamos a grabar otra', le quería apretar para mejores amigos y le piqué al normal", comentó el atacante en entrevista con el Escorpión Dorado.

Vega Rojas, quien a diferencia de Antuna permanece en Chivas (el "Brujo" milita en Cruz Azul), indicó que fue su hermano el que le hizo ver su error al hacer público dicho video.

"Yo bloqueé mi celular pensando que lo había subido a mejores amigos. Como a las 9, 10 de la noche, sí ya andaba pe.., mi hermano es el que me dice 'Hermano, ve lo que subiste. Puras mam..., eres un pen...", agregó.

Alexis Vega, en duda para jugar con el Tricolor

En el Clásico Nacional entre América y Chivas, además de la derrota, el Rebaño sufrió un duro golpe pues Alexis Vega pidió su cambio en el duelo y prendió las alarmas en el cuadro rojiblanco y en la Selección Mexicana de cara a los meses previos de Qatar 2022.

Ricardo Cadena, estratega del Guadalajara, dijo que Vega tiene sobrecarga de trabajo y una serie de golpes en las dos rodillas, lo que dejaría al atacante sin minutos con el Tri en la próxima Fecha FIFA.

Vega se perdería la actividad en el combinado de Gerardo Martino ante sus similares de Perú y Colombia. "Me parece que ya es demasiada carga de trabajo, no son máquinas, son seres humanos que se resienten y sí me gustaría que, en este caso, todos lo cuidáramos un poco más. Francamente, no está en las mejores condiciones hoy en día, padece de sobrecarga y de golpes en ambas rodillas", señaló el entrenador de Chivas en conferencia de prensa.

EVG