CHIVAS: Amaury Vergara explica su ausencia en el clásico nacional

La goleada que Chivas sufrió a manos del América generó muchas críticas y una de ellas se las llevó Amaury Vergara, propietario del Rebaño Sagrado, después del video que circuló en redes sociales en el que se le observó en una fiesta mientras se efectuaba el clásico nacional.

Ante dicha publicación, el dueño de las Chivas externó un comentario al respecto en sus redes sociales, al señalar que se encontraba en la boda de su primo hermano, pero que en ningún momento se desentendió del partido ante las Águilas ni de su compromiso con el club.

"Ante la distorsión de información sobre el lugar donde vi el clásico: La familia para mí es un pilar, es un valor esencial en mi vida y en @Chivas. El domingo acompañé a mi primo hermano en su enlace matrimonial, sin perderme ni un instante del partido y operando a distancia", dijo en su cuenta de Twitter el también presidente de las Chivas.

te puede interesar CHIVAS: Dueño del Rebaño de fiesta mientras su equipo era humillado (VIDEO)

Eso no fue todo, pues Vergara Zatarain, quien está al frente de Chivas desde junio de 2019, también dejó en claro que no bebió alcohol y que se marchó temprano del evento.

"No me alcoholicé, me retiré a una hora prudente. Los valores, el ejemplo y la congruencia son y seguirán siendo ejes de mi gestión siempre", agregó el mandamás de Chivas, que tras la caída ante las Águilas se quedó con 12 puntos y en el puesto 13 de la clasificación en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX.

Tuit de Amaury Vergara Foto: Twitter de Amaury Vergara

Tuit de Amaury Vergara Foto: Twitter de Amaury Vergara

¿Cuántas veces Chivas ha enfrentado al América desde que Amaury Vergara es presidente del Rebaño?

Amaury Vergara quedó al frente de Chivas a partir del 24 de junio de 2019.

Desde esa fecha, Chivas y América se han visto las caras en seis ocasiones, cinco de ellas en Liga MX (dos de ellas en la Liguilla del Guard1anes 2020) y una en la Copa por México.

De esos seis clásicos, tanto Chivas como América salieron airosos en tres ocasiones cada uno.

EVG