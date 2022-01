CHIVAS: El Rebaño busca a un pequeño aficionado para cumplirle su sueño

Chivas respondió al deseo de un pequeño aficionado para cumplirle su sueño, el cual es conocer a los jugadores del club y el Estadio Akron.

En redes sociales comenzó a circular un video de un niño enfermo de cáncer en el que pide a la gente que lo ayude para hacerle llegar su deseo al Rebaño Sagrado, pues no sabe cuánto tiempo le quede de vida.

"A principios de año me operaron de un tumor. Quiero cumplir mi sueño, que es conocer a los jugadores, convivir con ellos y conocer el Estadio Akron, ya que por la operación no sé cuánto tiempo más me permita con vida", dijo el niño en el video.

Hola y gracias a tod@s los Chivaherman@s! Gracias a su apoyo llegó a nosotros el deseo de este grandísimo guerrero y Chivahermano ❤️🤍



La respuesta de Chivas al niño

El video no tardó en llegar al Guadalajara, que mediante las redes sociales de la Fundación Jorge Vergara contestó a la solicitud del pequeño, pidiendo ayuda para comunicarse con uno de sus familiares.

"Hola y gracias a tod@s los Chivaherman@s! Gracias a su apoyo llegó a nosotros el deseo de este grandísimo guerrero y Chivahermano. Queremos contactar a algún familiar de este chico para poder cumplir su sueño junto a @Chivas", fue el mensaje en Twitter.

Eso no fue todo, pues Antonio Briseño, defensa de Chivas, también se manifestó con un mensaje para saludar al niño y pedirle también un contacto para ponerse de acuerdo con alguien de su familia.

"Hola campeón, claro que sí, será un placer para nosotros poder convivir contigo. Mándame un DM con tu contacto para para ponernos de acuerdo, va. Saludos", publicó el "Pollo".

