Chucky Lozano agradece al PSV por darle la oportunidad de volver a ilusionar en la Champions League (VIDEO)

En una noche de ensueño para el PSV Eindhoven, el equipo logró romper la racha de varios años sin obtener un resultado positivo en la Champions League al vencer al Lens. El jugador mexicano Hirving Lozano jugó como titular, manteniéndose en la cancha durante casi todo el partido y contribuyendo al éxito del equipo.

Después del encuentro, el 'Chucky' compartió sus impresiones sobre el partido y su rendimiento, en una entrevista exclusiva con TNT Sports, destacando la importancia de apoyarse entre todos y seguir esa línea durante el torneo.

"La verdad estoy muy contento porque el equipo se mostró muy bien. Hicimos las cosas que teníamos que hacer y si seguimos así, podemos hacer un buen torneo", mencionó el seleccionado nacional.

El ex de Pachuca también resaltó la importancia de participar en una competencia de tal envergadura como es la Liga de Campeones, en la cual prácticamente aseguraron su pase a la siguiente etapa.

"Es un gran torneo, es una competencia muy importante a nivel mundial, entonces para mí es muy bonito jugar. Es muy lindo que me den la oportunidad de participar en un torneo así. La verdad es muy agradable", refirió el referente capitalino.

'Chucky' Lozano aseguró sentirse en su mejor nivel

En la misma entrevista al término del partido, Hirving Lozano también fue cuestionado sobre su desempeño personal y afirmó sentirse en su mejor nivel desde su llegada al PSV, además destacó la importancia de aprovechar las oportunidades que le brinda su técnico y el equipo.

"Yo me siento muy bien. Desde que llegué aquí, la verdad me he sentido muy bien en todos los sentidos y creo que eso se demuestra en la cancha. La verdad me siento muy contento, estoy llegando a mi mejor nivel y la verdad que muy contento por esto", confesó el extremo de 28 años.

Uit het niks: Hirving Lozano trekt de stand gelijk voor PSV! 🔙🇲🇽#psvaja pic.twitter.com/MwpADK346o — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2023

Ante la pausa por la fecha FIFA, Lozano se mostró optimista y dispuesto a representar a la Selección Mexicana: "Nos toca cambiar el chip, es momento de ir para allá, pero bueno, hay que aprovechar los momentos y las oportunidades que nos dan aquí. Vamos a tratar de estar de la mejor manera, siempre y a disposición del equipo", concluyó el exjugador de los Tuzos.

Con esta victoria, el PSV Eindhoven y su estrella mexicana esperan mantener el impulso positivo en la máxima competencia europea y consolidarse como serios contendientes.