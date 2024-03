Concachampions 2024, cuartos de final al momento; así van los cruces del torneo

Con la realización de los últimos encuentros de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2024, los cruces de cuartos de final del certamen de la Concacaf van tomando forma.

Pachuca y Tigres, los dos primeros clubes de la Liga MX que se instalaron entre los ocho mejores de la competencia, ya conocen a sus contrincantes en la antesala de semifinales.

Pachuca se instaló en cuartos de final de Concachampions tras eliminar al Philadelphia Union. Foto: X de la Concachampions @TheChampions

Los Tuzos, que humillaron 6-0 al Philadelphia Union en la ronda previa, se verán las caras con el Herediano, el verdugo del Toluca en los octavos de final.

Por su parte, la escuadra de la UANL, que dejó en el camino al Orlando City, tendrá como rival al Columbus Crew, que eliminó al Houston Dynamo, cuadro en el que milita el veterano mediocampista mexicano Héctor Herrera.

El Inter Miami de Lionel Messi se instaló en cuartos de final de la Concachampions 2024 al imponerse por global de 5-3 al Nashville SC y espera al vencedor de la serie entre Monterrey y Cincinnati. Rayados llega con ventaja de 1-0 a la vuelta, a celebrarse este jueves 14 de marzo.

En la otra serie por el pase a las semifinales de la justa medirán fuerzas los ganadores de las eliminatorias América vs Chivas y Alajuelense vs New England Revolution. Las Águilas y el equipo de la MLS se impusieron 3-0 y 4-0 en los cotejos de ida, respectivamente.

Cuartos de final de Concachampions 2024 al momento

Pachuca vs Herediano (DEFINIDO)

​Columbus Crew vs Tigres (DEFINIDO)

​Monterrey vs Inter Miami (AL MOMENTO)

​América vs New England Revolution (AL MOMENTO)

¿Quién es el actual campeón de la Concachampions?

El León es el vigente monarca de la Concachampions. La Fiera conquistó el título del certamen por primera vez en su historia el año pasado luego de superar en la final al LAFC por marcador global de 3-1.

Dicho logró le dio a La Fiera el boleto al Mundial de Clubes en Arabia Saudita, donde quedó eliminado tras caer en cuartos de final a manos del Urawa Red Diamonds.

El América es el máximo ganador en la historia de la Concachampions con siete trofeos. El más reciente de ellos lo conquistó en la Campaña 2015-2016.

EVG