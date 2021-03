¿Se va? Christian Martinoli revela cuánto tiempo le queda en TV Azteca

Christian Martinoli es uno de los narradores deportivos más famosos de la actualidad, pero el periodista ha declaro en diversas ocasiones que no les gustaría toda su vida estar en los medios y reveló el tiempo que le queda de contrato en TV Azteca.

En entrevista con la hija de Luis García, Lorenza García, quien está iniciando como entrevistadora en la página Latinus, Christian Martinoli reconoció que tiene contrato con TV Azteca hasta 2026, pero espera mantenerse más tiempo en la televisora del Ajusco.

"Mi contrato con TV Azteca dura hasta el 2026; me gustaría seguir trabajando porque no me veo en otra empresa. En caso de que Azteca me diga que ya no hay chance, buscaría opciones, aunque es muy factible que no tenga muchas puertas abiertas porque mi boca no me ha hecho muchos amigos. Si no hay algo más en los medios buscaré cómo sobrevivir en otro giro", dijo Martinoli.

Christian no se ve mucho tiempo en los medios como José Ramón Fernández o Enrique Bermúdez y resalta que a los 60 años espera comenzar con otro giro en su vida.

Cuando acabe mi contrato con Azteca tendré 50 años y no me veo más allá de los 60 en los medios. He cumplido todos los sueños que tenía, me sigo divirtiendo, pero he estado en todos los eventos que cualquiera puede desear, hoy lo que más me ocupa es seguir mejorando mi estatus de vida por el beneficio de mis hijas Cristian Martinoli / Periodista

Por otra parte, resaltó que no le gustaría ser jefe de nadie, pues no se ve correteando a la gente, ya que asegura no tener la capacidad y que aunque mucho lo vean como algo mediocre él se ve haciendo lo mismo hasta que diga adiós.

Christian Martinoli y su mala relación con André Marín

No es nuevo que los periodistas Christian Martinoli y André Marín no se llevan bien y a pesar de ello hay varias marcas y televisoras que han querido que ambos comunicólogos se reencuentra para realizar algunos programas, pero en diversas ocasiones se han negado.

En uno de los ya famosos videos que suben Martinoli y Luis García contando anécdotas, el cronista de TV Azteca relató que en una ocasión se encontró a André Marín en un centro comercial, después de que unos jóvenes le pidieron se tomara una foto con ellos.

"Me volteo y cuando me estoy sacando la foto, así... de frente, con su bolsita de hamburguesas como el 'Doctor Chapatín', mi primo (André Marín). Domingo y de traje negro, cab.... 03:00 de la tarde. Seguramente tendría programa a las 11 de la noche, yo que sé, y ya desde entonces estaba con traje", contó mientras hacían un viaje en carretera.