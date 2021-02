Luis García admite cuál es su verdadero amor entre América y Pumas (VIDEO)

El exgoleador Luis García jugó en tres de los equipos denominados grandes de la Liga MX: Pumas, América y Chivas, faltándole solamente el Cruz Azul.

El actual comentarista de TV Azteca debutó profesionalmente en 1986 con los Pumas, equipo con el que se coronó en liga en la Temporada 1990-1991, precisamente a costa del América, club en el que militó entre 1995 y 1997, tras su paso por LaLiga de España con el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

En una plática con el también exfutbolista Roberto Gómez Junco, comentarista de ESPN, Luis García recordó sus comienzos como jugador y reveló cuál es su verdadero amor en la Liga MX entre Pumas y América.

La respuesta sorprendió a todos, pues, contrario a lo que muchos piensan, Luis García confesó que su sueño de joven siempre fue jugar con el América.

"Veníamos de China, y Panchito Hernández me dice 'te esperamos en las instalaciones de Coapa para que ya seas parte del América, y yo decía 'lo mejor que me ha pasado en la vida, voy a pertenecer al América", recordó Luis García acerca del acercamiento que tuvo con él Panchito Hernández (entonces directivo y cazatalentos del América) después de que regresó de jugar un torneo con el Tricolor Juvenil en China.

Pese a su deseo por irse al América, Luis García decidió irse a Pumas (escuadra de la que también tenía una oferta) debido a que su padre le dijo que con los auriazules debutaría más rápido que los de Coapa.

"Mi papá me dijo, yo no sé si vayas a ser jugador profesional no sé si tengas las habilidades, pero al América se le llega como Secretaría de Estado, se llega por arriba, no por abajo, y a Pumas, por lo que yo puedo ver, normalmente a los jóvenes los avientan (debutan). Por esa explicación racional, escogí a Pumas, con todo el dolor de mi corazón. La historia acaba siendo que me voy a España y le llegué al América regresando de España", comentó Luis García.

Con Pumas, Luis García anotó 75 goles en 195 juegos, en tanto que con el América registró 40 dianas en 78 encuentros.

EVG