Cristiano Ronaldo rompe el silencio por primera vez, tras la muerte de uno de sus gemelos

Cristiano Ronaldo ha vivido días muy complicados, pues se dio a conocer que él y su pareja, Georgina Rodríguez, perdieron a uno de los gemelos que estaban esperando y el astro luso se pronunció por primera vez del lamentable hecho.

La afición del Liverpool tuvo un enorme gesto con CR7, pues al minuto 7' del partido entre los Reds y el Manchester United, el público asistente en Anfield aplaudió y cantó el 'You Never Walk Alone' en memoria de uno de los gemelos que el astro luso perdió, aunque el luso no estuvo presente en el compromiso.

El capitán de la Selección Portuguesa agradeció el maravilloso gesto de los fans del Liverpool con un video que publicó en sus redes sociales y dijo: "Un mundo, un deporte, una familia global. Gracias Anfield. Yo y mi familia nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión".

Cristiano Ronaldo regresa a entrenar con el Man United

Cristiano Ronaldo regresó a los entrenamiento del Manchester United en un momento muy delicado, pues hace unos días se dio a conocer que el astro luso y su pareja, Georgina Rodríguez, habían perdido a uno de los gemelos que estaban esperando.

En medio de la conmoción, CR7 demostró ser todo un profesional, pues se le captó dejando las instalaciones de los Red Devils en un coche manejado por un chofer; las imágenes fueron tomadas por el medio inglés The Sun

🚨 Cristiano Ronaldo volvió a los entrenamientos con el Manchester United. pic.twitter.com/qz6oYDgKpm — ⁷ 𓃵 (@PMar7inezz) April 20, 2022

El goleador del Manchester se reencontró con sus compañeros de equipo, luego de que el lunes publicara en sus redes sociales: "con profunda tristeza tenemos que anunciar que nuestro bebé ha fallecido. Es el dolor más grande que cualquier padre puede sentir. Sólo el nacimiento de nuestra niña nos da fuerzas para vivir en este momento con algo de esperanza y felicidad".

aar