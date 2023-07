Cruz Azul: 'Tuca' Ferretti rompe el silencio acerca de su futuro con el club: "No seré el primero"

En el transcurso de la semana ha circulado el rumor de que Ricardo 'Tuca' Ferretti se juega su continuidad en el banquillo de Cruz Azul en el partido de este sábado contra el Atlanta United en la Leagues Cup.

Un día antes del encuentro correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo J del torneo entre la Liga MX y la MLS, el estratega de La Máquina dejó en claro que en sus 32 años de trayectoria como director técnico ha sabido llevar la presión que eso conlleva y no le quita el sueño.

"Mi puesto siempre está en riesgo. El técnico siempre está interino, tengo 32 años de interino y no es algo que me preocupe. No seré el primero y tampoco el último. Algunos enemigos estarán contentos y otros amigos muy tristes, si es que sucede", aseguró el 'Tuca' en conferencia de prensa.

En la misma línea, el timonel de Cruz Azul hizo énfasis en que los integrantes del club saben la trascendencia del compromiso de este fin de semana, pues de no ganar podrían despedirse de la Leagues Cup y consumar el primer fracaso del semestre.

"Presión siempre hay. En la vida cotidiana, en todos lados, pero hay que tomarlo como una final, es matar o morir, no hay de otra. Los jugadores son conscientes de lo que se juegan mañana. No es una preocupación eso, tengo un grupo maduro", resaltó.

Cruz Azul busca su primera victoria del semestre

Los de La Noria perdieron sus primeros tres compromisos en el Torneo Apertura 2023, situación que los tiene en el fondo de la clasificación de la Liga MX.

La crisis se acentuó en su debut en la Leagues Cup al caer en tiempo de compensación frente al Inter Miami en el debut del argentino Lionel Messi con los de Florida.

En el duelo contra el Atlanta United, a celebrarse en el Mercedes-Benz Stadium, Cruz Azul busca su clasificación a la segunda ronda de la Leagues Cup y su primer triunfo en la segunda mitad del año.

¿Cuántos juegos ha ganado Cruz Azul con Ferreti?

Ricardo Ferretti asumió la dirección técnica de Cruz Azul en la Jornada 9 del pasado Torneo Clausura 2023, debutando con una victoria por 1-0 sobre FC Juárez.

Hasta el momento, La Máquina ha disputado 15 cotejos bajo las órdenes del 'Tuca', con saldo de cinco triunfos, dos igualadas y ocho descalabros.

Los cementeros no ganan desde el pasado 29 de abril, cuando se impusieron 3-2 a Santos en la Fecha 17 del Clausura 2023.

EVG