¿Por qué Edson Álvarez rechazó "coaching" de Diego Dreyfus?

Uno de los nombres más sonados en los últimos meses es el del coaching Diego Dreyfus, quien ha sido duramente criticado y señalado por la baja de juego de uno de sus clientes Javier "Chicharito" Hernández.

Según reportes de medios deportivos entre ellos MedioTiempo.com aseguran que Diego Dreyfus buscó a Edson Álvarez para ofrecerle sus servicios, pero el canterano del América no los quiso, pues no comparten los mismos ideales.

Édson Álvarez tuvo algunos problemas en Europa, pues no lo dejaban estar con su familia y no tenía muchos minutos en el terreno de juego, por lo que llegó a pensar en regresar a México.

"Le digo, Licha si no hubieras estado allí en esos momentos en los que no podía estar con mi familia, no sé que... Me hubiera regresado a México; estuve muy cerca de regresarme. Él estuvo allí, diciéndome que aguantara, y bueno ve ahora lo que es la vida", mencionó Edson en una entrevista para los canales del club.

Rafa Márquez ve a Edson Álvarez como referente en el Tri

Una de las voces más autorizadas para señalar quién podría ser referente del Tricolor es Rafa Márquez y el excapitán de la Selección Nacional de México aseguró que ve a Edson Álvarez como líder en un futuro no muy lejano.