EUROCOPA: Horario y en qué canal VER EN VIVO partidos del 23 de junio Jornada 3

Este miércoles llega a su final la Fase de Grupos de la Eurocopa 2021 y se disputarán cuatro partidos de relevancia para los pocos lugares que quedan en los octavos de final.

El partido más atractivo de la última fecha es el Portugal contra Francia en punto de las 14:00 horas y los dos buscan el liderato del sector, además de que son los finalistas de la Eurocopa más reciente, celebrada en 2019.

​Hora: 11:00

​Canal: Sky Sports y Blue To Go

​Hora: 11:00

​Canal: Sky Sports y Blue To Go

​Hora: 14:00

​Canal: Sky Sports y Blue To Go

​Hora: 14:00

​Canal: Sky Sports y Blue To Go

Suecia vs Polonia​Eslovaquia vs España​Portugal vs Francia​Alemania vs Hungría