Europa League: Juegos para hoy, octavos de final ida, dónde y a qué hora ver EN VIVO

Hoy se disputan los partidos de ida de los octavos de final de la Europa League. Los 16 equipos buscarán sacar ventaja en el primer encuentro para cerrar la pincelada la próxima semana.

Solamente queda un mexicano en la Europa League y se trata de Edson Álvarez, quien con el Ajax querrá eliminar al Young Boys y acercarse a la antesala por el título.

En los dieciseisavos de final fueron eliminados Érick Gutiérrez con el PSV e Hirving Lozano con el Napoli quedaron eliminados; el Guti no tuvo participación y se mantuvo en el banco y el "Chucky" no pudo ver actividad, pues se encontraba lesionado.

Los favoritos en esta Europa League son: Manchester United, Milan, Tottenham y Roma, pero los Rangers de Escocia lucen como el "caballo negro", ya que acaban de ganar la liga de su país y su entrenador Steven Gerrard es la sorpresa.

Hora: 11:55

Dónde ver: ESPN o Fox Sports

Hora: 11:55

Dónde ver: ESPN o Fox Sports

Hora: 11:55

Dónde ver: ESPN o Fox Sports

Hora: 11:55

Dónde ver: ESPN o Fox Sports

Hora: 14:00

Dónde ver: ESPN o Fox Sports

Hora: 14:00

Dónde ver: ESPN o Fox Sports

Hora: 14:00

Dónde ver: ESPN o Fox Sports

Hora: 14:00

Dónde ver: ESPN o Fox Sports

Manchester United vs MilanDinamo vs VillarealAjax vs Young BoysSlavia Praga vs RangersOlympiacos vs ArsenalGranada vs Molde FKTottenham vs Dinamo ZagrebRoma vs Shakhtar