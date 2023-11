Federación Mexicana de Futbol comete bochornoso error en la crónica del partido contra Malí

Tras la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 17 disputado en Indonesia, la Federación Mexicana de Futbol entró en una polémica debido a un error en la crónica del partido publicada en su sitio web.

El descuido ocurrió en la reseña del enfrentamiento de Octavos de Final contra Malí, donde la FMF informó erróneamente que el marcador fue de 4-0 a favor del equipo africano, cuando en realidad fue de 5-0.

La confusión generó diversas reacciones en las redes sociales, donde usuarios y periodistas no tardaron en señalar la equivocación, incluyendo al comunicador Carlos Guerrero, quien a través de su cuenta en la plataforma X, compartió una imagen evidenciando la discrepancia en el marcador.

"Fake News, FMF. Que no lo engañen. La goleada fue peor", expresó el comentarista de TV Azteca, destacando la gravedad de la falta por parte del organismo mexicano.

Que no lo engañen. La goleada fue peor. pic.twitter.com/R0bomqgjoh — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) November 21, 2023

La Federación se vio obligada a emitir una corrección en su portal oficial, admitiendo el error en el marcador y pidiendo disculpas a la afición y a los involucrado.

Ahora la asociación tricolor enfrenta críticas adicionales por la falta de rigor en en la divulgación de noticias relacionadas con el desempeño de las selecciones nacionales.

Eliminación México en el Mundial Sub-17

La FMF volvió a quedar en evidencia luego de que otro de sus grandes proyectos de selecciones nacionales quedara eliminado del Mundial Sub-17, a manos de su homónimo de Malí, quien se llevó el duelo de octavos de final por un abrumador marcador de 5-0.

Esta categoría era considerada potencia en la jerga del futbol mexicano, pues el Tricolor juvenil cuenta con dos títulos y dos subcampeonatos en dicho torneo, por lo que el quedar excluido de la competencia en la primera fase eliminatorias volvió a traer comentarios negativos hacia los regentes de la Federación Mexicana.

Esta selección no mostró pasó firme desde el comienzo de la competición, por lo que la salida del representativo azteca no fue tan sorpresiva, pues la mayoría de sus jugadores no cuentan con experiencia en Primera División y tampoco con la oportunidad de acceder a esta por medio del asenso de la Liga de Expansión.