Hansi Flick revela que dejará de ser DT del Bayern; ¿Será entrenador de Alemania?

Luego de cuatro días de la eliminación del Bayern Múnich en cuartos de final de la Champions League a manos del PSG, Hansi Flick dio a conocer este sábado que dejará de ser entrenador del club bávaro al finalizar la campaña.

"He anunciado al equipo que querría poner fin a mi contrato al final de la temporada. Esta es mi decisión, que he tomado tras una reflexión madura. Los motivos los he explicado de manera interna y esto permanecerá internamente", expresó Hansi Flick, quien en la campaña pasada logró el sextete con el Bayern Múnich al ganar la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Champions League, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Alemania y las Supercopa de Europa.

Las declaraciones de Hansi Flick fueron a la televisión regional NDR y a Sky luego del triunfo de 3-2 del Bayern Múnich ante el Wolfsburgo en la Fecha 29 de la Bundesliga.

A la Bundesliga le faltan cinco jornadas para que culmine la campaña. El conjunto muniqués lidera la clasificación con 68 unidades y está en busca de su novena liga de manera consecutiva.

Hasta el momento, Hansi Flic acumula 81 partidos como estratega del Bayern Múnich. Su balance es de 67 victorias, ocho empates y seis derrotas.

¿Hansi Flick tomará el banquillo de la Selección de Alemania?

Tras el anuncio de Hansi Flick, se acentuaron los rumores de medios europeos en torno a que el estratega de 56 años será el sucesor de Joachim Löw en la Selección de Alemania.

Joachim Löw dejará de ser timonel de Alemania cuando el tetracampeón del mundo concluya su participación en la Eurocopa, evento que se realizará en 12 sedes del viejo continente del 11 de junio al 11 de julio.

