Hermano del "Chucky" Lozano, cerca de llegar a un importante club europeo

#Liverpool are monitoring Hirving #Lozano, who could leave #Napoli in the summer #transfers window. #LFC

“El Liverpool sigue de cerca a Hirving Lozano, que podría dejar el Napoli en la ventana de traspasos de verano”, señaló el periodista en su cuenta de Twitter.

Desde su salida del Pachuca, en 2017, el "Chucky" juega en el continente europeo, pues en aquel año se marchó al PSV Eindhoven, donde estuvo hasta 2019.

Además de que aspira a coronarse en la Premier League, el Liverpool también tiene al alcance conquistar la Champions League, pues el próximo 28 de mayo enfrentará al Real Madrid en la final de la competencia.

aar