¡INSÓLITO! Futbolista manda a su hermano a que lo sustituya en su propia boda

El nombre del futbolista Mohamed Buya Turay se volvió viral en las últimas horas por una situación insólita, luego de que el deportista mandó a su hermano a que ocupara su lugar en su propia boda.

El jugador originario de Sierra Leona tenía su boda programada para el pasado 21 de julio. Sin embargo, la fecha del importante evento se empalmó con su traspaso al Malmo de Suecia, que no lo dejó viajar a su país natal.

Ante la negativa de su nuevo club, a Buya Turay se le ocurrió pedirle a su hermano que ocupara su lugar en el casamiento, aunque días antes hizo una sesión de fotos con su pareja.

"Nos casábamos el 21 de julio en Sierra Leona pero yo no pude estar allí porque Malmö me pidió que llegara antes. Tomamos las fotos con antelación, así que parece que yo estaba allí, pero no fue así. Mi hermano me representó en la boda real", explicó el futbolista africano para el diario sueco sueco Aftonbladet.

La historia de Mohamed Buya Turay, jugador sierraleonés del Malmö.



El club sueco le pidió que no saliera pese a que era su boda y mandó a su hermano como sustituto a la ceremonia. Vamos, que se presentó ante su cuñada. https://t.co/6Hdi2f27ub — Fútbol Total (@FT_Total) August 6, 2022

Tras este insólito suceso, Mohamed Buya Turay planean irse de luna de miel con su ahora esposa antes de que finalice el año, además de que quiere que se vaya a vivir con él a Suecia.

"Intentaré llevarla a Suecia y Malmö ahora para que esté cerca de mí. Ella vivirá aquí conmigo. Primero, vamos a ganar la liga, y luego me iré de luna de miel”, agregó el sierraleonés, para quien el Malmo es su cuarto club en Suecia luego de su paso por el AFC Eskilstuna, Dalkurd y Djurgårdens.

CHUPAR, el nombre que proponen para el Mundial del 2030

A falta de ocho años para el Mundial de la FIFA del 2030, ya comienzan a surgir algunas propuestas de nombres de algunas candidaturas, una de las cuales causó revuelo en redes sociales, pues se denomina CHUPAR.

te puede interesar Daniella Chávez quiere comprar equipo de futbol con ganancias de cuenta en OnlyFans

Y es que en el 2030, el magno evento futbolístico cumplirá su primer siglo de vida, motivo por el que Uruguay, país anfitrión en la edición de 1930, quiere ser sede del certamen por segunda vez en la historia.

Sin embargo, la candidatura de Uruguay también involucra a otros tres países de Sudamérica, que son Argentina, Chile y Paraguay. Hasta el momento, ninguna edición de la Copa del Mundo de la FIFA ha sido organizada por cuatro naciones.

El nombre de CHUPAR para la candidatura de estos cuatro países surgió en las redes sociales y se explica por las iniciales de los mismos. CH de Chile, U de Uruguay, P para referirse a Paraguay y AR en alusión a Argentina.

EVG