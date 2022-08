LIGA MX: Aficionados amagan con boicotear clásico regio por falta de agua en Nuevo León

A horas de que se juegue una nueva edición del clásico regio en el marco de la Jornada 10 de la Liga MX, aficionados en Nuevo León hicieron un llamado para boicotear el duelo entre Monterrey y Tigres debido a la falta de agua en dicho estado.

En redes sociales circula una imagen de Vecinos de Guadalupe y el sur de Monterrey, en la cual convocan a la gente para que asistiera este sábado a partir de las 16:00 horas en las avenidas Pablo Livas, Chapultepec, Azteca, Americas, Garza Sada y Revolución, todas ellas aledañas al Estadio BBVA, sede del juego entre Rayados y los de la UANL, el cual está programado para comenzar a las 19:05 horas.

"Vecinos sin agua en Guadalupe y Sur. Sin Agua no hay Clásico. 20 de agosto 16:00, únete a la protesta, reparto equitativo de agua en todo Nuevo León", señala el comunicado al respecto que circula en redes sociales.

Convocan mediante grupos de vecinos y redes sociales a una protesta por falta de agua en avenidas aledañas al estadio de los @Rayados en #Gpe donde se desarrollará el clasico regio

Colonos alegan que no han tenido agua por más de 2 semanas @LoQuePasaEnNL @aztecacomunidad pic.twitter.com/3n8QReKZ2B — Informativo365 (@Informativo3651) August 20, 2022

Monterrey y Tigres llegan a su encuentro de este fin de semana ubicados en el segundo y tercer puesto de la clasificación en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX con 20 y 18 unidades, respectivamente.

El último clásico regio acabó con victoria de 2-0 a favor de Tigres apenas el pasado 19 de marzo, choque que se llevó a cabo en el Estadio Universitario en la Fecha 11 del Clausura 2022.

Gignac revela con qué futbolista de Monterrey hubiera querido jugar

André-Pierre Gignac es la máxima estrella de los Tigres en la historia y aunque la rivalidad con Monterrey es muy fuerte, el astro galo no dudó en revelar que tiene debilidad por una de las grandes leyendas de los Rayados e incluso dijo que le hubiera gustado jugar a su lado.

Gignac, en el programa Tirando Bola de Franco Escamilla, reveló que Rogelio Funes Mori, máximo goleador de Monterrey es un gran jugador y mencionó que la afición de La Pandilla debería de valorar más al "Melli".

"Yo tengo algo que decir sobre Rogelio (a la afición), que valoren a sus jugadores. Los aficionados de Rayados valoren porque tienen a un jugadorazo, es el mejor goleador de la historia. No de las mismas capacidades de (Chupete) Suazo, no es el mismo jugador. Rogelio es un goleador, el otro era un diez que hacía de todo, no se puede comparar", mencionó el "Bomboro".

EVG