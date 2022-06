AMÉRICA: Leyenda de las Águilas explota contra el "Cabecita" y Néstor Araujo

Las contrataciones del América para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX no han sido del agrado de todos los americanistas, pues una leyenda de las Águilas criticó la llegada de Jonathan "Cabecita" Rodríguez y Néstor Araujo.

Antonio Carlos Santos es ídolo del América, además de un fuerte crítico de las desiciones que toma el club y al termino de un partido de estrellas en Acapulco comentó: "Yo no lo veo normal, no creo que vaya a ser la solución para que le vaya bien al América. Viene a la baja, no sé por qué lo contratan como bomba o lo que quieran".

Pero el "Negro" Santos también habló sobre la llegada de Néstor, zaguero que llega procedente del Celta de Vigo de España: "Araujo también venía de una inactividad, no jugaba tanto, es un buen defensa central, pero preferiría darle oportunidad a un joven canterano".

América reciben jugosa oferta por Bruno Valdez



La salida de Bruno Valdez del América es prácticamente un hecho. Sin embargo, al parecer el destino del defensa paraguayo estaría muy lejos de la Liga MX, pues las Águilas recibieron una jugosa oferta por él de un equipo del extranjero.

De acuerdo con información del periodista italiano Gianluca Di Marzio, el Al-Hilal de Arabia Saudita le ofrece entre 10 y 12 millones de dólares al conjunto de Coapa por los servicios del guaraní.

"Al Hilal está dispuesto a ofrecerle un contrato de 4/5 años, y pagarle al Club América una cantidad de entre 10 y 12 millones de dólares; el trato podría concretarse en breve. Las negociaciones están en marcha y está prevista una reunión en Madrid entre los agentes del futbolista y los emisarios del club saudí para cerrar el trato", indicó Di Marzio.

Hasta hace algunos días, todo parecía indicar que la carrera de Bruno Valdez continuaría en la Liga MX con los Bravos de Juárez, según reportes de otros medios.

El Al-Hilal es el equipo más ganador de la Liga Profesional Saudí con 17 títulos hasta el momento, ocho de ventaja sobre los que suma el Al-Nassr, su más cercano perseguidor.

