CHIVAS: Alfredo Talavera revela el motivo de su traspaso fallido al Rebaño Sagrado

Las Chivas buscaron a Alfredo Talavera para que fuera su portero en el Apertura 2022 de la Liga MX, sin embargo, el experimentado jugador mexicano se decantó por los Bravos de Juárez y reveló por qué no recaló con el Rebaño.

El meta señaló para ESPN: "Simplemente fue una descoordinación, en los tiempos porque ellos aún seguían jugando su Liguilla y no podíamos estar platicando de eso y las oportunidades se dan, no se pudo concretar no hubo más platica de ellos hacia nosotros que esa fue la realidad y así son las cosas".

El exportero de los Pumas de la UNAM se formó en las filas del Guadalajara y previo al duelo que sostendrá el Rebaño ante los Bravos, en la Jornada 1 del Clausura 2022 de la Liga MX, comentó que será un encuentro especial.

"Son partidos especiales porque aquí (Chivas) yo llegué a la edad de 14 años, claro que son especiales. Es un reto como lo dices, es volver a empezar para entregar lo mejor, estoy en una de las mejores etapas como futbolista, entonces mientras los sueños están ahí y mientras trabaje por alcanzarlos y Dios además de la vida me den con salud la oportunidad de estar ahí, vamos para adelante y es un gran reto", dijo.

LIGA MX | Chivas y Juárez se enfrentan en la Jornada 1

El partido entre Chivas y Juárez se realizará este sábado 2 de julio a partir de las 17:00 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo y en exclusiva por IZZI.

Las Chivas podrían estrenar a sus nuevos jugadores, Alan Mozo y Fernando el "Oso" González, quienes llegaron para reforzar el Rebaño para el Apertura 2022 de la Liga MX.

Hasta el momento son las únicas altas de los rojiblancos, pues la directiva no pudo amarra el fichaje de Orbelín Pineda, quien decidió continuar en el Celta de Vigo de LaLiga de España.

Por otro lado, los elementos más destacados que llegaron a los Bravos de Juárez son el portero Alfredo Talavera, procedente de los Pumas, y el delantero venezolano Darwin Machís, quien llega desde el Granada CF de España.

