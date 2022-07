LIGA MX: ¡Escándalo! Werevertumorro revela que un portero apostaba en juegos de su equipo

El famoso youtuber Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, reveló que un portero de un equipo de la Liga MX le confesó que apostaba en los partidos de su propio club.

El influercer fue invitado por Franco Escamilla a su canal de YouTube, donde aseguró que dicho guardameta, sin decir su nombre ni el equipo, cometía muchos errores en los juegos, motivo por el que actualmente no tiene actividad.

"Hay jugadores que apuestan. Yo con este jugador que no te voy a decir quién es. Es un jugador que ha cometido muchos errores, tanto así que no está jugando. No es que la gente sepa, pero este güey apostaba. Era portero", comentó Werevertumorro durante la entrevista con Franco Escamilla.

Un portero que ha cometido muchos errores, que ya no está jugando y que apostaba al ambos anotan.



Qué buena historia contó @werevertumorro en Tirando Bola. pic.twitter.com/qA13DZ4KDt — Edu Torres (@edutorresr) July 9, 2022

Las polémicas declaraciones del youtuber no pasaron desapercibidas en Twitter para algunos aficionados de la Liga MX, que incluso apuntaron a que el portero en cuestión sería Alfredo Saldívar, quien es recordado por varias fallas que tuvo durante su paso con Pumas (2010-2020) y que actualmente es jugador libre, tras un breve paso de dos años con el Toluca.

Uno de los partidos que los aficionados recuerdan múltiples yerros de Saldívar es la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX entre los felinos y el América, que acabó con un escandaloso 6-1 a favor de las Águilas.

Estrella de Liga MX pierde pasión por el futbol

Brian Lozano, de Santos Laguna, es uno de los jugadores más destacados de la Liga MX y con el inicio del Apertura 2022 el llamado "Huevo" compartió un mensaje en sus redes sociales que preocupó a toda la afición de los Guerreros.

En su cuenta de Twitter el "Huevo" Lozano escribió: "Sinceramente nunca pensé llegar a este punto , pero estoy perdiendo la pasión por algo que tanto amo y me dio. El futbol".

De inmediato se notó el apoyó de sus seguidores y de la institución lagunera, pues Santos respondió: "¡Dale, Huevo! ¡Juntos vamos a levantar! Aquí no estás solo, somos familia".

