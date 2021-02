LIGA MX: Javier Aguirre explota con reportero que cuestiona su trabajo

Si bien tiene un partido pendiente, el desempeño del Monterrey en lo que va del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, el primero desde la llegada de Javier Aguirre a la dirección técnica del club, no ha sido el mejor.

Rayados marcha en la séptima posición de la Liga MX con 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y una derrota. Diego Armando Medina, reportero de TUDN, le preguntó en una conferencia de prensa a Javier Aguirre por qué en los partidos utiliza alineaciones diferentes a las de los entrenamientos, lo que generó la molestia del "Vasco".

"No te he visto en los entrenamientos para que digas que pongo a unos y luego a otros, no sé de dónde sacas esa información, Diego Armando; dile a tu fuente que te informe un poquito mejor", fue la respuesta de Aguirre, quien regresó a la Liga MX después de dos décadas.

Sin embargo, Javier Aguirre reconoció que el Monterrey ha quedado a deber en la actual campaña de la Liga MX.

"Creo que siempre importan las formas y debemos mejorar cada semana, con y sin balón. Siempre hay que aspirar a ganar porque es lo que te da puntos y el pase a la Liguilla, importa todo y no podemos descuidarnos", resaltó Aguirre Onaindia, quien suma un título de la Liga MX como timonel, el cual consiguió con el Pachuca en 1999.

JAVIER AGUIRRE APLICA EN LIGA MX PROTOCOLOS EUROPEOS

Por otra parte, Javier Aguirre mencionó que en su vuelta a la Liga MX utiliza mismos protocolos de los que hizo uso durante su estadía en Europa para estar al tanto del estado físico de los jugadores del Monterrey.

"El protocolo que seguimos en función a los tests físicos los aprendí allá (en Europa) , aunque aquí (en Monterrey) ya se hacía y lo único que hicimos fue empalmar ideas. Estos controles de GPS sirven para muchas cosas. Entendemos que una de las características del futbol mexicano es que hay mucha igualdad, todos corren y pelean mucho", puntualizó el "Vasco" Aguirre.

EVG