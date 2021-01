Uno de los objetivos de Mikel Arriola, nuevo presidente de la Liga MX, es que los clubes nacionales regresen a la Copa Libertadores, el torneo estelar de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

Pumas, Toluca y Puebla fueron las últimas escuadras de la Liga MX que participaron en la Copa Libertadores, lo cual ocurrió en la edición de 2016.

Una de las condiciones principales que considera el mandamás de la Liga MX para que los equipos aztecas compitan nuevamente en el certamen sudamericano es que se les dé el mismo trato que a los de Conmebol, para lo cual lo más justo sería que si un club mexicano llega a la Final tenga derecho a recibir como local el juego de vuelta, pues cuando Cruz Azul (2001), Chivas (2010) y Tigres (2015) llegaron a la última instancia fueron visitantes en el partido definitivo.

te puede interesar Mikel Arriola defiende a Rayados tras el brote de COVID-19 en su plantel

"El tema de la Copa Libertadores está abierto. No vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual. Si lo que lleva México son más recursos, más patrocinadores, pero resulta que quedamos en primer lugar y no podemos jugar la final de vuelta en nuestro país, pues ahí sí estamos en una desventaja y eso me parece que no lo debemos aceptar", aseguró el directivo de la Liga MX en entrevista con el Podcast 'En tus Zapatos' de TUDN.

Otros equipos de la Liga MX que han tenido destacados actuaciones en la Copa Libertadores, aunque no han llegado a la Final, son América, Atlas y Jaguares.

EVG