AMÉRICA: Polémico tuit de la jugadora Jaidy Gutiérrez abre investigación en el club

El futbol mexicano femenil cada vez crece más a nivel nacional, pero eso no implica que no haya conflictos internos dentro de los equipos y este fin de semana se desató la polémica en el cuadro del América.

Por medio de redes sociales una de la porteras del América, Jaidy Gutiérrez, publicó una inconformidad ante una de sus compañeros, que al paso de los minutos algunos tuiteros destacaron que fue hacia Natalia Acuña, quien tomara el lugar en el arco en el duelo ante Juárez FC de la Jornada 2.

Leonardo Cuellar, entrenador del conjunto femenil del América, dijo en conferencia de prensa que no sabía nada del problema pero que hablaría con sus futbolistas para saber qué pasa.

"Yo no ven a ser tu maestra, yo vengo a trabajar por mi equipo y a superarme a mí. No vengo a estar comprando contigo. Mi trabajo habla", se puede leer en el tuit que posteriormente borró la jugadora de Coapa.

"Me sorprende la pregunta, vengo llegando al club y como no tengo redes sociales se me escapa esa inconformidad. Pero si así está establecida ahorita que empiece mi práctica platicaré con ella y veré de qué se trata", dijo Cuellar.

Aún el equipo no da una postura oficial de lo que sucedió o si tomará cartas sobre la mesa, pero el América va en el octavo lugar de la competencia al sumar cuatro unidades.