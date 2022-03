LIGA MX se reanudaría con la Jornada 10, luego de la campal en el Querétaro vs Atlas

La Liga MX se reanudaría con la Jornada 10 del Clausura 2022, luego de la batalla campal que barristas de Querétaro y Atlas libraron en el Estadio Corregidora este sábado 5 de marzo.

De acuerdo con información del periodista de Azteca Deportes, David Medrano, el campeonato mexicano continuaría con normalidad en la Fecha 10, que inicia el próximo viernes 11 de marzo con el duelo entre Necaxa y Querétaro.

La fecha 10 se jugaría tal y como está programada. El viernes se reanudaría el futbol mexicano. Mañana se haría oficial. Mas detalles esta noche en Marcaje Personal.@adn40 .@CARLOSLGUERRERO @gvlo2008 @Carlos_Ponz — david medrano felix (@medranoazteca) March 7, 2022

"La Fecha 10 se jugaría tal y como está programada. El viernes se reanudaría el futbol mexicano. Mañana se haría oficial", informó el periodista de Televisión Azteca.

La Jornada 9 de la Liga MX se suspendió

Derivado de los tristes acontecimientos en la cancha de el Estadio Corregidora, la Liga MX tomó la determinación de suspender los partidos que se realizarían este domingo 6 de marzo y que completan la Jornada 9 del Clausura 2022.

Quedaron pendientes tres partidos de la Fecha 9; el Pumas vs Mazatlán FC en Ciudad Universitaria, el Pachuca vs Tigres en el Estadio Hidalgo y el Tijuana vs Atlético de San Luis en la cancha de el Estadio Caliente.

Los clubes mexicanos se unieron a la pena que inundó al futbol nacional y condenaron la violencia en Querétaro, además, señalaron que los duelos pendientes se van a reprogramar.

aar