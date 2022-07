¡Una locura! Cristiano Ronaldo recibe oferta de 300 millones de dólares para dejar al Manchester United

A pesar de que el contrato de Cristiano Ronaldo con el Manchester United acaba hasta el 2023, en las últimas semanas ha circulado la noticia de que el futbolista portugués no desea continuar con los Red Devils.

Según información de Televisão Independente (TVI) de Portugal, el "Comandante" habría recibido una tentadora oferta procedente de Arabia Saudita por más de 300 millones de dólares y dos años de contrato.

Sin embargo, no se reveló el nombre del equipo de aquel país que desea fichar a Cristiano Ronaldo, quien se quedaría con 250 de esos 300 millones de billetes verdes que le ofrecen, pues 30 serían para el conjunto inglés y y 20 para los intermediarios.

LOCURA TOTAL 🤯🤯



Según informó CNN Portugal, un club de Arabia Saudita hizo una oferta por Cristiano Ronaldo que rondaría los 300 millones de euros 💰



¿Aceptará el Bicho? 🤔 pic.twitter.com/SoHr7m4u62 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 14, 2022

De acuerdo con reportes de Sports Lens, CR7 no ha viajado con el Manchester United a su gira por Tailandia y Australia por “problemas familiares, está ansioso por salir del club en busca de más títulos cuando entra en la recta final de su carrera".

El actual campeón de la liga de Arabia Saudita es el Al-Hilal, que además es la entidad con más títulos de Primera División de aquel país con 18, el doble de los que cosecha su más cercano perseguidor, el Al-Nassr.

te puede interesar VIDEO: El baile viral de Cristiano Ronaldo en Tik Tok que le está dando la vuelta al mundo

¿Barcelona está interesado en Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo pide a gritos su salida del Manchester United y una de sus más grandes es opciones es regresar a España, pero no precisamente con el Real Madrid, el "equipo de sus amores", sino todo lo contrario... Barcelona sería su nueva casa.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, reconoció que cenó con el representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Méndez, y aseguró que no pueden descartar a nadie, haciendo referencia a un posible arribo del portugués.

"Es cierto que cené con él, pero no puedo descartar a nadie, eso no aporta nada a nuestros intereses. No concretaré lo que me ofreció Mendes, siempre es interesante hablar con él porque te sitúa en cómo está el mercado", dijo tras la presentación de Kessie.

EVG